Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή ενοικίων σε χιλιάδες δικαιούχους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά και σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται στην Περιφέρεια, μακριά από τον τόπο της κύριας κατοικίας τους.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ουσιαστικά από σήμερα Παρασκευή εκτός απροόπτου μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα υπάρξουν τρεις καταβολές επιστροφών ενοικίων. Η μια θα γίνει έως το τέλος Νοεμβρίου και αφορά πολίτες που πληρούν τα κριτήρια και δύο καταβολές, μια μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και μία μέχρι το τέλος Νοεμβρίου σε εκπαιδευτικούς και νοσηλευτικό προσωπικό.

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