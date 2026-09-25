Ε﻿πιστροφές ενοικίου: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα λάβουν τις ενισχύσεις – Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν δύο παιδιά που σπουδάζουν στην Περιφέρεια

Χιλιάδες δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών, γιατρών και νοσηλευτών που εργάζονται στην Περιφέρεια, αναμένουν την καταβολή επιστροφών ενοικίων, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Οι τρεις καταβολές αναμένονται από σήμερα Παρασκευή έως το τέλος Νοεμβρίου, με ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα για τους πολίτες και το προσωπικό υγείας/εκπαίδευσης.

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Οικονομία

ενοίκια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή ενοικίων σε χιλιάδες δικαιούχους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται στην Περιφέρεια.
  • Από σήμερα Παρασκευή και έως το τέλος Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν τρεις καταβολές επιστροφών ενοικίων.
  • Μία καταβολή αφορά πολίτες που πληρούν τα κριτήρια και θα γίνει έως το τέλος Νοεμβρίου, ενώ δύο καταβολές, μία μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και μία μέχρι τέλος Νοεμβρίου, αφορούν εκπαιδευτικούς και νοσηλευτικό προσωπικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή ενοικίων σε χιλιάδες δικαιούχους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά και σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται στην Περιφέρεια, μακριά από τον τόπο της κύριας κατοικίας τους.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας 

Ουσιαστικά από σήμερα Παρασκευή εκτός απροόπτου μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα υπάρξουν τρεις καταβολές επιστροφών ενοικίων. Η μια θα γίνει έως το τέλος Νοεμβρίου και αφορά πολίτες που πληρούν τα κριτήρια και δύο καταβολές, μια μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και μία μέχρι το τέλος Νοεμβρίου σε εκπαιδευτικούς και νοσηλευτικό προσωπικό.

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