Δύο συλλήψεις στην Αθήνα από τη Δίωξη Ναρκωτικών Καλαμάτας – Καλλιεργούσαν κάνναβη μέσα σε διαμερίσματα

Δύο άνδρες, ηλικίας 43 και 49 ετών, συνελήφθησαν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, σε δύο ξεχωριστές αστυνομικές επιχειρήσεις, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, με τη συνδρομή των Α΄ και Β΄ Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην εσωτερική καλλιέργεια κάνναβης και στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, με τις έρευνες των αστυνομικών, να οδηγούν στις οργανωμένες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, στο κέντρο της Αθήνας.

Καλλιέργεια κάνναβης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο

Στην πρώτη περίπτωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 43χρονος, φέρεται να είχε διαμορφώσει ειδικό χώρο μέσα στο σπίτι του, όπου καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης, με τη χρήση πλήρους εξοπλισμού εσωτερικής καλλιέργειας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η συγκεκριμένη δραστηριότητα φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη σύλληψή του, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, διοχέτευε τις ποσότητες που παρήγαγε σε χρήστες ναρκωτικών, στο κέντρο της Αθήνας.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να επιδίωκε από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, υπολογίζεται σύμφωνα με τις Αρχές, περίπου στις 32.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα στην έρευνα που έγινε στην κατοικία του 43χρονου, όπως και κατά τη διάρκεια σωματικού ελέγχου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -1- κιλού και -260- γραμμαρίων,

-23- φυτά κάνναβης, ύψους έως -20- εκατοστών περίπου,

τσιγαριλίκι κάνναβης,

-1- ζυγαριά,

το χρηματικό ποσό των -190- ευρώ, ως προερχόμενο από την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών,

κινητό τηλέφωνο, ως μέσο επικοινωνίας για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων και

πλήρης καλλιεργητικός εξοπλισμός (εξοπλισμός φωτισμού, εξαερισμού και θέρμανσης, λίπασμα και σπόροι κάνναβης).

Στην δεύτερη περίπτωση, ο 49χρονος, φαίνεται ότι δραστηριοποιούταν στην καλλιέργεια φυτών κάνναβης, περίπου κατά τη διάρκεια του τελευταίο εξαμήνου, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους μέσα στο σπίτι του, ενώ προέκυψε πως διακινούσε τα ναρκωτικά σε τοξικομανείς των περιοχών του κέντρου της Αθήνας αλλά και της περιοχής του Χαλανδρίου, προσδοκώντας με αυτόν τον τρόπο χρηματικό όφελος, που υπολογίζεται στα 75.000 ευρώ περίπου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, αλλά και κατά τον σωματικό έλεγχο στον οποίο τον υπέβαλαν, εντοπίστηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους ενός -1- κιλού και -988- γραμμαρίων,

-39- φυτά κάνναβης, ύψους έως -1,50- μέτρου περίπου,

-1- ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των -1.050- ευρώ, ως προερχόμενο από την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών,

κινητό τηλέφωνο, ως μέσο επικοινωνίας για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων και

καλλιεργητικός εξοπλισμός.

Συνολικά, από τις δύο ξεχωριστές υποθέσεις κατασχέθηκαν περισσότερα από 3 κιλά κάνναβης, 62 φυτά κάνναβης, καθώς και πλήρης καλλιεργητικός εξοπλισμός. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Αρχές, ενώ εις βάρος τους, σχηματίστηκαν δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας, περί ναρκωτικών.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.