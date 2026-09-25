Μαργαρίτης Σχοινάς στη Βουλή: Ergaomnes, απέναντι σε όλους και για όλους – Ευθύνη δική μου και όλων να αποτρέψουμε το επόμενο σκάνδαλο

Με βελτιωτικές αλλαγές, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, να κάνει λόγο για «ένα ουσιαστικό μεταρρυθμιστικό βήμα για την ανάπτυξη και την προοπτική της αλιείας» και την αντιπολίτευση να τον κατηγορεί για «απουσία ενός ενιαίου εθνικού σχεδίου», ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για τον Αλιευτικό Κώδικα.

Το νομοσχέδιο, τόσο επί της αρχής του όσο και για το άρθρο 74, υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία μόνο από τους βουλευτές της ΝΔ, ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση το καταψήφισε.

Στο επίκεντρο της έντονης αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κατά τη μαραθώνια συζήτηση χθες και σήμερα, βρέθηκε το άρθρο 74 του νομοσχεδίου που προβλέπει την εκκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022.

Η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απέρριψε τις κατηγορίες σύσσωμης της αντιπολίτευσης ότι «ανοίγει ορθάνοιχτα το παράθυρο αμνήστευσης και αθώωσης των εμπλεκομένων απατεώνων του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ακόμα και για εκκρεμείς ποινικές δίκες».

«Κανένας έλεγχος δεν σταματά. Κανένας δεν αμνηστεύεται. Κανένας που πήρε χρήματα τα οποία δεν δικαιούτο δεν έχει να περιμένει προστασία από εμένα. Ναι, δεν έχουν όλοι την ίδια ευθύνη για όσα έγιναν στο παρελθόν. Από εδώ και πέρα, όμως, όλοι έχουν ευθύνη για όσα θα γίνουν. Ergaomnes. απέναντι σε όλους και για όλους. Ευθύνη δική μου και όλων είναι να αποτρέψουμε το επόμενο σκάνδαλο», ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κλείνοντας τη συζήτηση.

Ο ίδιος σημείωσε ότι «το μεγάλο έλλειμμα της ελληνικής αγροτικής πολιτικής ήταν το σύστημα. Η συνέχεια. Οι σταθεροί κανόνες. Η διαδρομή από την απόφαση μέχρι την εφαρμογή, από τον έλεγχο μέχρι την πληρωμή, από το ευρωπαϊκό κονδύλι μέχρι τον άνθρωπο που παράγει. Δεν νομίζω ότι κανείς σ’ αυτήν την αίθουσα θέλει να υπερασπιστεί το παλιό σύστημα. Και αν συμφωνούμε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει, τότε υπάρχει ένα επόμενο ερώτημα που αφορά όλους μας: Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για να πετύχει το καινούργιο; Και ναι, δεν έχουν όλοι την ίδια ευθύνη για όσα έγιναν στο παρελθόν. Από εδώ και πέρα, όμως, όλοι έχουν ευθύνη για όσα θα γίνουν. Ergaomnes. Απέναντι σε όλους και για όλους. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου πρώτη. Η ΑΑΔΕ, που αναλαμβάνει μια μεγάλη και δύσκολη αποστολή. Τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. Οι συνεταιρισμοί. Ο γεωτεχνικός κόσμος. Οι ενώσεις και οι οργανώσεις παραγωγών. Όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στην αλυσίδα που ξεκινά από τη δήλωση και φτάνει στην πληρωμή».

Παράλληλα, ο κ. Σχοινάς έδωσε έμφαση στην συναίνεση, τονίζοντας ότι «κανείς δεν περισσεύει και κανείς δεν μπορεί να είναι θεατής».

«Συναίνεση δεν σημαίνει συμφωνία σε όλα. Δεν σημαίνει σιωπή. Δεν σημαίνει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Σημαίνει ότι μπορούμε, τουλάχιστον, να συμφωνήσουμε στα ελάχιστα αυτονόητα: Ο πραγματικός παραγωγός πρέπει να πληρώνεται όσα δικαιούται. Ο επιτήδειος πρέπει να μένει έξω. Οι κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι για όλους. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι αυστηροί εκεί που πρέπει και δίκαιοι απέναντι στον άνθρωπο που πραγματικά καλλιεργεί, εκτρέφει, παράγει», επεσήμανε και πρόσθεσε:

«Ακούστηκε πολλές φορές σήμερα μέσα σε αυτήν την αίθουσα η λέξη “σκάνδαλο”. Ακούστηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ακούστηκαν υποθέσεις του παρελθόντος. Για το παρελθόν οι έλεγχοι θα συνεχιστούν. Η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα κάνει τη δουλειά της. Η ΑΑΔΕ θα κάνει τη δουλειά της. Κανένας έλεγχος δεν σταματά. Κανένας δεν αμνηστεύεται. Κανένας που πήρε χρήματα τα οποία δεν δικαιούταν δεν έχει να περιμένει προστασία από εμένα. Αλλά εμείς, ως πολιτικό σύστημα, έχουμε και μία ακόμη υποχρέωση. Να αποτρέψουμε το επόμενο σκάνδαλο. Και αυτό γίνεται τώρα με το σύστημα που χτίζουμε. Ένα σύστημα τόσο κανονικό, χωρίς μεσάζοντες, χωρίς σκοτεινά γραφεία».

«Σήμερα η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μεγάλη μάχη αξιοπιστίας. Απέναντι στους θεσμούς της Ευρώπης, ασφαλώς, αλλά πρώτα, όμως, απέναντι στους δικούς της παραγωγούς. Και εδώ είναι η και δική μου ευθύνη. Εγώ θα είμαι εγγυητής και αρωγός αυτής της προσπάθειας, απέναντι στους Έλληνες παραγωγούς, στην ελληνική κοινωνία, στην Ευρώπη, ότι η αλλαγή θα προχωρήσει», υπογράμμισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Όταν μπορούμε να συμφωνήσουμε, να μη φοβόμαστε να συμφωνήσουμε. Δεν χάνει η αντιπολίτευση όταν αναγνωρίζει κάτι σωστό που κάνει η κυβέρνηση. Δεν χάνει η κυβέρνηση όταν ακούει μια σωστή πρόταση από την αντιπολίτευση. Κερδίζει η χώρα. Θα συνεχίσω, λοιπόν, να επιδιώκω τη συναίνεση, όπου αυτή είναι δυνατή. Θα ακούω την κριτική, ακόμη και όταν είναι σκληρή. Θα ακούω τις προτάσεις, από όποια πτέρυγα κι αν προέρχονται. Αλλά σε ένα πράγμα δεν πρόκειται να υπάρξει συμβιβασμός. Στην επιστροφή στο παλιό. Εκεί δεν υπάρχει συναίνεση. Υπάρχει καθαρή γραμμή. Το παλιό σύστημα τελειώνει ή μάλλον έχει τελειώσει. Και όλοι όσοι συμμετέχουμε στην οικοδόμηση του καινούργιου έχουμε, πλέον, ονοματεπώνυμο, ρόλο και ευθύνη να προστατεύσαμε τον πραγματικό παραγωγό και να κλείσουμε την πόρτα στα λαμόγια. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος ή δεύτερη επιλογή. Είναι μονόδρομος. Ή θα πετύχουμε ή θα πετύχουμε», κατέληξε ο κ. Σχοινάς.