Πάτρα: 16χρονος έσπασε τζάμι και τραυματίστηκε στο χέρι του έπειτα από καβγά – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

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Σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό μαθητή σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (25/9) στο 4ο ΕΠΑΛ στην Πάτρα, επί της οδού Αχαϊκής Συμπολιτείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24. news δύο μαθητές τσακώθηκαν στο προαύλιο του σχολείου και ένας εξ αυτών, 16 ετών, έσπασε με το χέρι του ένα τζάμι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σχολείο έφτασε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για να αντιμετωπιστεί το τραύματα του.

Στο σημείο κλήθηκε και η Αστυνομία και ερευνάται το περιστατικό προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα σχηματιστεί δικογραφία ή όχι.