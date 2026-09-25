Πάτρα: 16χρονος έσπασε τζάμι και τραυματίστηκε στο χέρι του έπειτα από καβγά – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένα σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό 16χρονου μαθητή σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο 4ο ΕΠΑΛ στην Πάτρα, επί της οδού Αχαϊκής Συμπολιτείας. Ο μαθητής τραυματίστηκε στο χέρι του αφού έσπασε ένα τζάμι μετά από καβγά με άλλο μαθητή και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, ενώ η Αστυνομία διερευνά το περιστατικό.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • 16χρονος μαθητής τραυματίστηκε στο χέρι του έπειτα από καβγά που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (25/9) στο 4ο ΕΠΑΛ στην Πάτρα.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο μαθητές τσακώθηκαν στο προαύλιο του σχολείου, με τον 16χρονο να σπάει με το χέρι του ένα τζάμι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.
  • Ο τραυματίας μαθητής μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ η Αστυνομία ερευνά το περιστατικό για τη διαπίστωση τυχόν δικογραφίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό μαθητή σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (25/9) στο 4ο ΕΠΑΛ στην Πάτρα, επί της οδού Αχαϊκής Συμπολιτείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24. news δύο μαθητές τσακώθηκαν στο προαύλιο του σχολείου και ένας εξ αυτών, 16 ετών, έσπασε με το χέρι του ένα τζάμι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σχολείο έφτασε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για να αντιμετωπιστεί το τραύματα του.

Στο σημείο κλήθηκε και η Αστυνομία και ερευνάται το περιστατικό προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα σχηματιστεί δικογραφία ή όχι.

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