Επιστήμονες «έκρυψαν» μύγες από το μαγνητικό πεδίο της Γης – Και η διάρκεια ζωής τους αυξήθηκε μυστηριωδώς

Το μαγνητικό πεδίο της Γης επηρεάζει την κυτταρική υγεία πολύ περισσότερο από όσο νομίζαμε, καθώς πειράματα μαγνητικής θωράκισης παρέτειναν τη ζωή των μυγών, σύμφωνα με επιστήμονες.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ αποκάλυψαν την εργασία τους σε μια πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό Aging-US, περιγράφοντας μια αύξηση της διάρκειας ζωής κατά 20% όταν οι μύγες προστατεύτηκαν από το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Η εργασία παρέχει νέα στοιχεία για το πώς η παραγωγή κυτταρικής ενέργειας, η απόδοση και η διάρκεια ζωής επηρεάζονται από την έλξη του μαγνητικού πεδίου της Γης. Αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατανόηση της γήρανσης και των νευροεκφυλιστικών ασθενειών, καθώς η θωράκιση μπορεί να έχει μεικτά οφέλη και βλάβες.

Μιτοχόνδρια και μαγνητικό πεδίο της Γης

«Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στα μιτοχόνδρια, οργανίδια που υπάρχουν στα κύτταρα όλων των πολυκύτταρων ζώων», δήλωσε στο The Debrief η συνεπιβλέπουσα της έρευνας, Καθηγήτρια Lisa Chakrabarti. «Τα μιτοχόνδρια παράγουν την ενέργεια που απαιτείται στα κύτταρα για να τροφοδοτήσουν όλα όσα χρειάζεται να κάνει ο οργανισμός.»

«Υποψιαζόμασταν ότι τα μαγνητικά πεδία θα επηρέαζαν τον μηχανισμό που χρησιμοποιούν τα μιτοχόνδρια για την παραγωγή ενέργειας. Αυτός περιλαμβάνει τη μετακίνηση ηλεκτρονίων», συνέχισε η Καθηγήτρια Chakrabarti. «Ζούμε ολόκληρη τη ζωή μας μέσα στο μαγνητικό πεδίο της Γης. Περνάει μέσα από τα σώματά μας, τα κύτταρά μας και κάθε ζωντανό οργανισμό στον πλανήτη, κι όμως γνωρίζουμε αδικαιολόγητα λίγα για το αν και πώς αυτή η αόρατη δύναμη επηρεάζει τον τρόπο που λειτουργούν τα κύτταρά μας.»

Για να το διερευνήσουν αυτό, οι ερευνητές μελέτησαν τη σύνδεση μεταξύ του μαγνητικού πεδίου του πλανήτη μας και ενός γονιδίου που ονομάζεται Pink1, χρησιμοποιώντας μύγες ως υποκείμενα. Το συγκεκριμένο γονίδιο σχετίζεται με τη νόσο Πάρκινσον στους ανθρώπους, μια ασθένεια που συνδέεται με μιτοχονδριακά προβλήματα.

«Η έρευνα σε αυτόν τον τομέα είναι περιορισμένη, εστιάζοντας κυρίως στο πώς τα μεταναστευτικά ζώα αντιλαμβάνονται τα μαγνητικά πεδία ή στην προετοιμασία των ανθρώπων για ταξίδια στο διάστημα», δήλωσε ο συνεπιβλέπων συγγραφέας Jacob Reed, υποψήφιος διδάκτορας. «Ωστόσο, γνωρίζουμε ακόμη ελάχιστα για το γιατί όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί χρειάζονται ή δεν χρειάζονται ένα μαγνητικό πεδίο για να λειτουργούν φυσιολογικά εξαρχής.»

Πειράματα μαγνητικής θωράκισης

Τα πειράματα περιελάμβαναν την παρατήρηση τεσσάρων ομάδων μυγών. Χρησιμοποιώντας μια ειδικά αναπτυγμένη μαγνητική θωράκιση, η ομάδα ελαχιστοποίησε το μαγνητικό πεδίο της Γης σχεδόν στο μηδέν για ομάδες μυγών τόσο με όσο και χωρίς το γονίδιο Pink1. Και οι δύο τύποι μυγών παρατηρήθηκαν επίσης χωρίς θωράκιση, ώστε να υπάρχει ομάδα ελέγχου για τα πειράματα.

Τα αποτελέσματα ήταν σημαντικά και ποικίλα. Οι θωρακισμένες μύγες που έφεραν το γονίδιο Pink1 παρουσίασαν μείωση στη σωματική απόδοση αλλά αύξηση 20% στη διάρκεια ζωής, ενώ οι θωρακισμένες μύγες χωρίς το γονίδιο παρουσίασαν αυξημένη σωματική απόδοση.

«Πραγματικά περιμέναμε να δούμε κάποια επίδραση», δήλωσε η Καθηγήτρια Chakrabarti. «Η κλίμακα των αλλαγών, όπως η αύξηση της διάρκειας ζωής κατά 20% στις μύγες με το γονίδιο pink1 αλλά και οι επιπτώσεις στην ικανότητα αναρρίχησης, ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υπολογίζαμε.»

«Τα αποτελέσματά μας αφήνουν ανοιχτό το ενδιαφέρον ενδεχόμενο το μαγνητικό πεδίο της Γης να αποτελεί μέρος του βιολογικού περιβάλλοντος στο οποίο προσαρμόστηκε η ζωή κατά τη διάρκεια της εξέλιξης», πρόσθεσε η Καθηγήτρια Chakrabarti. «Η κατανόηση του πώς τα κύτταρα αντιλαμβάνονται τα μαγνητικά πεδία και ανταποκρίνονται σε αυτά θα μπορούσε τελικά να αποκαλύψει νέους τρόπους παραποίησης της μιτοχονδριακής λειτουργίας στη γήρανση και τις ασθένειες.»

Το μαγνητικό πεδίο της Γης και η ζωή

Η εργασία της ομάδας ανοίγει νέους δρόμους για την αντιμετώπιση των μιτοχονδριακών προβλημάτων με μη επεμβατικές διαδικασίες, προσφέροντας πιθανές λύσεις σε ιατρικά ζητήματα.

«Πιστεύω ότι οι θεραπείες μαγνητικής θωράκισης για τους ανθρώπους θα έπρεπε να εφαρμόζονται με προσοχή, καθώς η διάρκεια ζωής παρατάθηκε, αλλά η ικανότητα αναρρίχησης επηρεάστηκε αρνητικά», ανέφερε η Καθηγήτρια Chakrabarti. «Ωστόσο, υπάρχουν θωρακισμένα δωμάτια και είναι πιθανό οι “δόσεις” θωράκισης να μπορούν να εφαρμοστούν απλώς με την παραμονή σε αυτούς τους χώρους.»

Από εδώ και στο εξής, η ομάδα ενδιαφέρεται να εξερευνήσει πολλές πτυχές του πώς το μαγνητικό πεδίο της Γης επηρεάζει τη ζωή, εξετάζοντας τον χρονισμό της θωράκισης, τη δοσολογία και διάφορα είδη οργανισμών.

«Ενδιαφερόμαστε περισσότερο για την κυτταρική ενέργεια και το πώς αυτή συνδέεται, για παράδειγμα, με την παραγωγή δραστικών μορφών οξυγόνου. Χρησιμοποιούμε κβαντικές τεχνολογίες για να το πετύχουμε αυτό και, μαζί με τους συνεργάτες μας (Mather, Fromhold), θα θέλαμε να το αναπτύξουμε περαιτέρω», σημειώνει η Καθηγήτρια Chakrabarti. «Αυτές οι παράμετροι είναι όλες αλληλένδετες με τις διαδικασίες και τις διαφορές μεταξύ της υγιούς γήρανσης και των διάφορων ασθενειών που σχετίζονται με το γήρας.». «Οπότε, πραγματικά έχουμε τόσες πολλές κατευθύνσεις να ακολουθήσουμε», κατέληξε η Chakrabarti.