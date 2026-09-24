Το «καλοριφέρ» του 13ου αιώνα: Σπάνιο και περίπλοκο σύστημα θέρμανσης ανακαλύφθηκε σχεδόν άθικτο κάτω από μοναστήρι

Ένα μεσαιωνικό σύστημα θέρμανσης, κρυμμένο κάτω από ένα πρώην μοναστήρι στη Βασιλεία της Ελβετίας, ήρθε στο φως έπειτα από αιώνες που παρέμενε θαμμένο. Μάλιστα μεγάλο μέρος της αρχικής του δομής παραμένει άθικτο.

Η αξιοσημείωτη ανακάλυψη περιλαμβάνει έναν θάλαμο θέρμανσης γεμάτο πέτρες, δύο γοτθικές καμάρες και οκτώ ανοίγματα που κάποτε διοχέτευαν ζεστό αέρα στην τραπεζαρία των μοναχών.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το κτίσμα κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης στην οδό Petersgraben 52, όπου βρισκόταν το πρώην μοναστήρι Gnadental. Σύμφωνα με την Αρχαιολογική Υπηρεσία της Βασιλείας-Στάντ, το κτίσμα του 13ου-14ου αιώνα αποτελεί μοναδικό εύρημα στην Ελβετία λόγω της εξαιρετικής κατάστασης διατήρησής του και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα σωζόμενα παραδείγματα του είδους του στην Ευρώπη.

Οκτώ ανοίγματα, δύο γοτθικές καμάρες και ένας υπόγειος κλίβανος

Η ανακάλυψη προσφέρει μια ασυνήθιστα ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου με τον οποίο μια μεσαιωνική θρησκευτική κοινότητα θερμαινόταν έναν από τους σημαντικότερους κοινόχρηστους χώρους της. Κάτω από το δάπεδο από κονίαμα του μοναστηριού, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν θάλαμο γεμάτο με ακατέργαστες πέτρες, που λειτουργούσε ως θερμική δεξαμενή, απορροφώντας τη θερμότητα από τη φωτιά και απελευθερώνοντάς την στον χώρο που βρισκόταν από πάνω.

Το σύστημα βασιζόταν σε ένα καμινάδα κατασκευασμένη από λαξευμένους λίθους και τούβλα. Μόλις οι ερευνητές αφαίρεσαν το πέτρινο υλικό πλήρωσης, αποκάλυψαν δύο οξυκόρυφες καμάρες που εξακολουθούσαν να στέκονται στις αρχικές τους θέσεις. Αυτά τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, τα οποία σπάνια διατηρούνται μαζί με μια ολόκληρη εγκατάσταση θέρμανσης, παρέχουν πολύτιμα στοιχεία για την αρχική της κατασκευή.

Η διαδικασία ήταν πιο περίπλοκη από το να ανάβουν απλώς μια φωτιά κάτω από το δάπεδο. Οι φλόγες και τα καυτά αέρια καύσης θερμαινόταν τις γύρω πέτρες, ενώ οι κάθετες πέτρες κατευθύνουν τον ζεστό αέρα προς τον θάλαμο. Αφού ο καπνός διαλυόταν, οι ένοικοι μπορούσαν να ανοίξουν οκτώ κλειστά ανοίγματα εξαερισμού στην θολωτή οροφή, επιτρέποντας στη συσσωρευμένη θερμότητα να ανέβει προς την τραπεζαρία.

Αυτή η διάταξη επέτρεπε στην κοινότητα να θερμαίνει έναν κλειστό χώρο χωρίς να χρειάζεται να διατηρεί φωτιά στο εσωτερικό του. Η ανακάλυψη διαφυλάσσει όχι μόνο τον θερμαντικό θάλαμο, αλλά και τη σύνδεση μεταξύ της υπόγειας εγκατάστασης και του χώρου διαβίωσης που εξυπηρετούσε.

Ένα από τα λίγα θερμαινόμενα δωμάτια σε ένα μεσαιωνικό μοναστήρι

Το σύστημα θέρμανσης καταλάμβανε την ανατολική πτέρυγα της Μονής του Gnadental, ακριβώς κάτω από το σημείο όπου, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, βρισκόταν η τραπεζαρία της, δηλαδή η κοινόχρηστη αίθουσα γευμάτων. Ο χώρος αυτός πιθανόν να ήταν ένας από τους ελάχιστους θερμαινόμενους χώρους του συγκροτήματος, ή ίσως και ο μοναδικός.

Αυτό το χαρακτηριστικό βοηθά να εξηγηθεί η σημασία της εγκατάστασης. Τα μεσαιωνικά μοναστήρια δεν θέρμαιναν απαραίτητα κάθε δωμάτιο, γεγονός που έκανε την πρόσβαση σε έναν ζεστό κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερα πολύτιμη κατά τους ψυχρότερους μήνες. Η ανακάλυψη στη Βασιλεία αποκαλύπτει πώς η κοινότητα επένδυσε σε μια σημαντική υπόγεια κατασκευή για να εξασφαλίσει αυτή την άνεση.

Ένα άλλο αντικείμενο που ανακαλύφθηκε στο μοναστήρι προσφέρει μια διαφορετική εικόνα της μεσαιωνικής τεχνολογίας θέρμανσης. Οι αρχαιολόγοι κατέγραψαν ένα πλακάκι σόμπας με πράσινο λούστρο, πιθανώς ένα διακοσμητικό στοιχείο που στέφει μια σόμπα που χρονολογείται στον 14ο ή 15ο αιώνα.

Τέτοια πλακίδια αποτελούσαν τα διακοσμητικά άνω τμήματα των πλακιδωτών σόμπων, συνδυάζοντας τον πρακτικό εξοπλισμό θέρμανσης με τη διακοσμητική χειροτεχνία. Αν και το πλακίδιο δεν αποδεικνύει άμεση σύνδεση με τη νεοανακαλυφθείσα υπόγεια εγκατάσταση, προσθέτει μια άλλη διάσταση στην ιστορία της θέρμανσης στο Gnadental.

Η ακριβής ημερομηνία κατασκευής του συστήματος θερμού αέρα παραμένει αβέβαιη. Οι αρχαιολόγοι την τοποθετούν επί του παρόντος μεταξύ του 13ου και του 14ου αιώνα, βασιζόμενοι σε αρχιτεκτονικά και ιστορικά στοιχεία και όχι σε επιβεβαιωμένη ημερομηνία κατασκευής.

Ένα χαμένο μοναστήρι κάτω από τη μελλοντική βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου

Η ιστορία του Gnadental ξεκίνησε γύρω στο 1231, όταν οι Φραγκισκανοί ίδρυσαν ένα μοναστήρι λίγο έξω από τα μεσαιωνικά τείχη της Βασιλείας. Περίπου δύο δεκαετίες αργότερα μετακόμισαν στο νεοϊδρυθέν μοναστήρι των Barfüsser, αφήνοντας τα κτίρια στις διαδοχικές κοινότητες των Κιστερκιανών μοναχών και των Φτωχών Κλαρίσων.

Το 1279, έφτασαν «λαϊκές αδελφές» από το Gnadenthal κοντά στο Niederwil και έδωσαν στο μοναστήρι το όνομα με το οποίο έγινε γνωστό. Η κοινότητα παρέμεινε εκεί μέχρι που η Μεταρρύθμιση έθεσε τέλος στη θρησκευτική της ζωή.

Στη συνέχεια, τα κτίρια υπέστησαν αρκετές μετατροπές. Το 1573, οι οικοδόμοι αξιοποίησαν εκ νέου σημαντικά τμήματα του πρώην μοναστηριού, ιδίως υλικά από την εκκλησία του, για να κατασκευάσουν έναν σιτοβολώνα. Ο σιτοβολώνας επιβίωσε μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν εργάτες τον κατεδάφισαν για να δημιουργήσουν χώρο για μια επαγγελματική σχολή. Μέχρι τότε, τα τελευταία ορατά ίχνη του μεσαιωνικού μοναστηριού είχαν εξαφανιστεί από τον χώρο.

Η τελευταία αρχαιολογική έρευνα έφερε ξανά στο φως αυτά τα ερείπια. Παράλληλα με το σύστημα θέρμανσης, οι ερευνητές αποκάλυψαν μεσαιωνικούς τοίχους και δάπεδα από κονίαμα, γεγονός που τους επέτρεψε να ανακατασκευάσουν μέρος της κάτοψης του χαμένου μοναστηριού.

Η ανακάλυψη αυτή συμπίπτει επίσης με μια κρίσιμη καμπή για το κτίριο. Το Πανεπιστήμιο της Βασιλείας σχεδιάζει να δημιουργήσει μια νέα εγκατάσταση της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης στο πρώην επαγγελματικό σχολείο, παράλληλα με τις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών και του γραφείου του κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στο υπόγειο, σε μια περιοχή που προορίζεται να μετατραπεί σε χώρο βιβλιοθήκης ελεύθερης πρόσβασης.

Διατήρηση ενός σπάνιου δείγματος μεσαιωνικής τεχνολογίας

Επειδή παρόμοια συστήματα θέρμανσης με πέτρινους θαλάμους είναι εξαιρετικά σπάνια στην Ελβετία, η ομάδα της Βασιλείας συμπλήρωσε τα συμβατικά αρχαιολογικά της αρχεία με ένα τρισδιάστατο μοντέλο της κατασκευής.

Η ψηφιακή τεκμηρίωση αποτυπώνει τη διατήρηση της διάταξης της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που έγιναν ορατά μόνο αφού οι ανασκαφείς αφαίρεσαν τις πέτρες αποθήκευσης θερμότητας. Θα προσφέρει στους ερευνητές μια λεπτομερή καταγραφή της κατασκευής και της σχέσης της με τα γύρω μεσαιωνικά ευρήματα.

Τα σχέδια διατήρησης βρίσκονται πλέον υπό συζήτηση. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές ακινήτων της Βασιλείας-Στάντ και τους υπεύθυνους του έργου ανακαίνισης, προκειμένου να προσδιοριστεί μια μακροπρόθεσμη λύση και να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο η ανακάλυψη θα επηρεάσει τις εν εξελίξει εργασίες κατασκευής.

Για αιώνες, ο μηχανισμός που κάποτε θέρμαινε την τραπεζαρία του Gnadental παρέμενε κρυμμένος κάτω από μεταγενέστερες κατασκευές. Η ανακάλυψή του προσφέρει πλέον μια σπάνια ευκαιρία για τη μελέτη της μεσαιωνικής τεχνολογίας θέρμανσης μέσω μιας σχεδόν πλήρους αρχικής εγκατάστασης, αντί για μεμονωμένα αρχιτεκτονικά θραύσματα.