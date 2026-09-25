Δείτε σε απευθείας μετάδοση τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πρακτορείο Bloomberg.
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Bloomberg
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ
Τα βασικά σημεία του άρθρου
- Δείτε σε απευθείας μετάδοση τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
- Ο Πρωθυπουργός παραχωρεί συνέντευξη στο πρακτορείο Bloomberg.
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Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS
Δείτε σε απευθείας μετάδοση τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πρακτορείο Bloomberg.
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