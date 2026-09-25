ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Bloomberg

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Πολιτική

Νέα Υόρκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δείτε σε απευθείας μετάδοση τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Ο Πρωθυπουργός παραχωρεί συνέντευξη στο πρακτορείο Bloomberg.
  • Μην χάσετε τη ζωντανή μετάδοση της συζήτησης με τον Πρωθυπουργό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δείτε σε απευθείας μετάδοση τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πρακτορείο Bloomberg.

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