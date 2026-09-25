Θάνατος Μαζωνάκη: Ο ανακριτής ζητεί άρση απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων

Την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζητεί ο 32ος τακτικός ανακριτής, έχοντας υποβάλει σχετικό αίτημα προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Η έκδοση του αντίστοιχου βουλεύματος αναμένεται να γίνει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη αποκάλυψη των ψηφιακών δεδομένων της υπόθεσης.

Βασικός στόχος των Αρχών είναι, σύμφωνα με το dikastiko.gr να αποτυπωθούν με ακρίβεια στη δικογραφία όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα που αντάλλαξαν οι εμπλεκόμενοι, ώστε να προσδιοριστούν επακριβώς οι χρόνοι, η συχνότητα και η διάρκεια των επικοινωνιών τους πριν και μετά το τραγικό συμβάν.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, θα μπορέσουν να χαρτογραφήσουν τις επαφές των κατηγορουμένων και να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κλήσεις προς τρίτα πρόσωπα, είτε για την άμεση παροχή βοήθειας είτε για την καθυστερημένη ενημέρωση σχετικά με την κρίσιμη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο τραγουδιστής.

Ο υπνοθεραπευτής και οι επικοινωνίες με τη μάνατζερ και τη γιατρό

Νέα στοιχεία για τις επαφές και τις κινήσεις που προηγήθηκαν της θεραπείας που οδήγησε στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη, έρχονται και από τις καταθέσεις δύο προσώπων που εξετάστηκαν από τον ανακριτή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού, ο οποίος θεωρείται κρίσιμος μάρτυρας, αλλά και η νέα κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, διαφοροποίησε σημαντικά όσα είχε υποστηρίξει κατά το προανακριτικό στάδιο.

Ο Νάσος Κομιανός φέρεται να περιέγραψε ενώπιον του ανακριτή τον τρόπο με τον οποίο ήρθε σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη, βάζοντας στο επίκεντρο των γεγονότων και τη μάνατζερ του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, στις 27 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί, δέχθηκε τηλεφώνημα από τη μάνατζερ με την οποία συνεργαζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Του ζήτησε να συναντήσει τον τραγουδιστή προκειμένου να του κάνει υπνοθεραπεία.

Ο ίδιος, ωστόσο, φέρεται να αρνήθηκε αρχικά να αναλάβει.

«Αρνήθηκα να αναλάβω αρχικά εξαιτίας του ιστορικού του στο Δρομοκαΐτειο», φέρεται να είπε στον ανακριτή.

Το ίδιο μεσημέρι, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ακολούθησε δεύτερη επικοινωνία από τη μάνατζερ, η οποία επέμεινε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

Νέα επικοινωνία φέρεται να έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου, περίπου στη 1 το μεσημέρι. Αυτή τη φορά ο υπνοθεραπευτής δέχθηκε να συναντήσει τον τραγουδιστή.

Το ραντεβού στο Ψυχικό

Το ραντεβού είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, όμως άλλαξε και τελικά πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα.

Η συνάντηση έγινε σε εστιατόριο στο Ψυχικό. Μετά τη συνάντηση, σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, η κατηγορούμενη γιατρός επικοινώνησε με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως φέρεται να υποστήριξε, του προώθησε τις θεραπείες που επρόκειτο να κάνει και στη συνέχεια συμφωνήθηκε το κόστος.

Ο υπνοθεραπευτής δέχθηκε σειρά ερωτήσεων και για τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με την προφυλακισμένη γιατρό σχετικά με τον τραγουδιστή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε μήνυμα που είχε στείλει το πρωί της Τρίτης, το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας. Όταν ρωτήθηκε για τη φράση που περιείχε, φέρεται να εξήγησε:

«Της έγραψα ότι θα τον στριμώξω».

Όπως διευκρίνισε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναφερόταν στο δικό του προγραμματισμένο ραντεβού για την Τετάρτη.

Η νέα κατάθεση της νοσηλεύτριας – Δεν γνώριζα ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα»

Παράλληλα, σημαντικά στοιχεία προέκυψαν από την τρίωρη κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας, η οποία εξετάστηκε χθες Πέμπτη (24/9) από τον ανακριτή.

Η μάρτυρας φέρεται να άλλαξε σε συγκεκριμένα σημεία όσα είχε αναφέρει στην προανακριτική της κατάθεση, ενώ ιδιαίτερο βάρος έδωσε στο ζήτημα της νομιμότητας του ιατρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως τα μηχανήματα με τα οποία πραγματοποιούνταν οι θεραπείες ήταν παράνομα.

«Πώς μπορώ να γνωρίζω αν κάτι είναι νόμιμο ή όχι;», φέρεται να είπε στον ανακριτή, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι εργαζόμενες δεν γνώριζαν πως υπήρχε συγκεκριμένο πρωτόκολλο που έπρεπε να ακολουθείται.

«Δεν είχα ιδέα για όλα αυτά που έγιναν. Νομίζαμε ότι όλα ήταν νόμιμα», φέρεται να ανέφερε.

«Η γιατρός έδινε τις οδηγίες»

Η νοσηλεύτρια βρισκόταν, σύμφωνα με την κατάθεσή της, σε διπλανό δωμάτιο την κρίσιμη ώρα, όπου πραγματοποιούνταν πλασμαφαίρεση σε άλλον πελάτη.

Στο πλαίσιο της εξέτασής της, φέρεται να απέδωσε στην κατηγορούμενη γιατρό τον κεντρικό ρόλο στις οδηγίες που δίνονταν στο προσωπικό, υποστηρίζοντας ότι εκείνη ήταν που καθόριζε τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι διαδικασίες.

Η ίδια, ωστόσο, επέμεινε ότι δεν γνώριζε πως υπήρχε ζήτημα νομιμότητας με τον εξοπλισμό.

Τι είπε για τα κρίσιμα λεπτά

Η νοσηλεύτρια φέρεται να υποστήριξε ότι όλα κυλούσαν ομαλά μέχρι περίπου τις 4 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, το πρώτο τηλεφώνημα έγινε μεταξύ 16:00 και 16:10 σε αναισθησιολόγο, προκειμένου να ζητηθούν οδηγίες.

Ακολούθησε τηλεφώνημα στον άνθρωπο από τον οποίο είχε αγοραστεί ο απινιδωτής.

Το ερώτημα, όπως φέρεται να εξήγησε, ήταν γιατί ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε, με τον άνθρωπο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να εξηγεί ότι η συσκευή έπρεπε να είναι φορτισμένη.

«Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος», φέρεται να ανέφερε.

Η διαφορετική ώρα άφιξης του Μαζωνάκη

Ένα ακόμη σημείο που τέθηκε στον ανακριτή ήταν η ώρα κατά την οποία έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο.

Στην αρχική, προανακριτική κατάθεσή της, η νοσηλεύτρια είχε αναφέρει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στις 15:30.

Όταν ρωτήθηκε για τη διαφοροποίηση, φέρεται να υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ώρα αποτελούσε τη «γραμμή» που είχε δοθεί από τη γιατρό.

«Αυτή ήταν η γραμμή που μας έδωσε η γιατρός», φέρεται να είπε.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η ίδια είχε φτάσει στο ιατρείο στις 3 το μεσημέρι και δεν γνώριζε πότε ακριβώς είχε φτάσει ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Εγώ έφτασα στο ιατρείο στις τρεις το μεσημέρι, δεν γνώριζα τι ώρα ήρθε ο τραγουδιστής, ήταν μέσα ήδη όταν έφτασα», φέρεται να ανέφερε.