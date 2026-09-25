Πλάκα: Νέο βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης στο κτίριο μέσα από σάλα διπλανού ξενοδοχείου – Έτρεχαν έντρομοι οι τουρίστες, φώναζαν «κεραυνός»

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Πλάκα- έκρηξη- κατάρρευση κτιρίου
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Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως το enikos.gr από το περιστατικό της έκρηξης στη συμβολή της Βασιλίσσης Αμαλίας με τη Λυσικράτους, στην Πλάκα νωρίς το πρωί της Παρασκευής (25/9). Η στιγμή της έκρηξης όπως και εκείνες του τρόμου και του πανικού που ένιωσαν πελάτες παρακείμενου ξενοδοχείου, έχουν καταγραφεί σε αυτό.

Πλάκα-Μαρτυρίες στο enikos.gr για την έκρηξη: «Το κτίριο κατέρρευσε σαν τραπουλόχαρτο, επηρεάστηκε η ακοή μου» – «Νόμιζα ότι έσκασε βόμβα, έκλαιγα από τον φόβο μου»

Στα πλάνα φαίνονται οι πελάτες να παίρνουν πρωινό στα σάλα του ξενοδοχείου. Λίγα λεπτά μετά τις 07:30 ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος, τα τζάμια άρχισαν να σπάνε και εκείνοι έντρομοι τρέχουνν προς τη ρεσεψιόν. Μία γυναίκα ακούγεται να φωνάζει: «Κεραυνός».

Ήταν τότε που από την έκρηξη κατέρρευσε και το παλιό οίκημα, προκαλώντας ζημιές σε όλα τα κοντινά κτίρια και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

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Σημειώνεται ότι ένας περαστικός τραυματίστηκε από θραύσματα, ενώ δύο γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν, επίσης τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εγκλωβισμένους καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι στο παλαιό οίκημα διέμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και στον πρώτο όροφο υπήρχε ενεργή κράτηση από τρία άτομα.

Δείτε το βίντεο:

Πλάκα: Βίντεο-ντοκουμέντα λίγα λεπτά μετά την κατάρρευση του κτιρίου στη Λυσικράτους – Εικόνες καταστροφής στην περιοχή – Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους

 

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