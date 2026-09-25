Πορτογαλία: 24χρονη πυροσβέστης πέθανε σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς – «Συγκλονισμένος» ο Πρόεδρος της χώρας

Μια 24χρονη πυροσβέστης έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή Ρεζέντε της Πορτογαλίας, προκαλώντας τη βαθιά συγκίνηση του προέδρου της χώρας, Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο. Πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο πυροσβέστη φέτος στη χώρα, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο με την κινητοποίηση περίπου 200 πυροσβεστών.

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Διεθνή Νέα

Πορτογαλία γυναίκα πυροσβέστης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την τελευταία της πνοή την ώρα του καθήκοντος άφησε μια 24χρονη πυροσβέστης στην Πορτογαλία, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στην περιοχή Ρεζέντε.
  • Ο Πορτογάλος πρόεδρος της Δημοκρατίας Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο «έχει συγκλονιστεί βαθιά» από την τραγική είδηση, ενώ πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο πυροσβέστη φέτος στη χώρα.
  • Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στην κοινότητα Ρεζέντε τέθηκε υπό έλεγχο σήμερα το πρωί, με περίπου 200 πυροσβέστες να παραμένουν σε κινητοποίηση.

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Την τελευταία της πνοή την ώρα του καθήκοντος άφησε μια 24χρονη πυροσβέστης στην Πορτογαλία, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στην περιοχή Ρεζέντε, στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως επιβεβαίωσε η πορτογαλική προεδρία.

Ο Πορτογάλος πρόεδρος της Δημοκρατίας Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο «έχει συγκλονιστεί βαθιά από την είδηση για τον θάνατο μιας νεαρής πυροσβέστη της Ρεζέντε, ηλικίας μόνον 24 ετών, σήμερα την αυγή κατά τη μάχη που έδινε για την κατάσβεση πυρκαγιάς», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.


Η πορτογαλική Ένωση Πυροσβεστών διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της ότι πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο πυροσβέστη κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς φέτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ στην κοινότητα Ρεζέντε, στην περιοχή του Βιζέου, τέθηκε σήμερα το πρωί υπό έλεγχο, αλλά συνεχιζόταν η κινητοποίηση περίπου 200 πυροσβεστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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