Πορτογαλία: 24χρονη πυροσβέστης πέθανε σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς – «Συγκλονισμένος» ο Πρόεδρος της χώρας

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Την τελευταία της πνοή την ώρα του καθήκοντος άφησε μια 24χρονη πυροσβέστης στην Πορτογαλία, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στην περιοχή Ρεζέντε, στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως επιβεβαίωσε η πορτογαλική προεδρία.

Ο Πορτογάλος πρόεδρος της Δημοκρατίας Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο «έχει συγκλονιστεί βαθιά από την είδηση για τον θάνατο μιας νεαρής πυροσβέστη της Ρεζέντε, ηλικίας μόνον 24 ετών, σήμερα την αυγή κατά τη μάχη που έδινε για την κατάσβεση πυρκαγιάς», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.



Η πορτογαλική Ένωση Πυροσβεστών διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της ότι πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο πυροσβέστη κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς φέτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ στην κοινότητα Ρεζέντε, στην περιοχή του Βιζέου, τέθηκε σήμερα το πρωί υπό έλεγχο, αλλά συνεχιζόταν η κινητοποίηση περίπου 200 πυροσβεστών.

Incêndio em Resende já mobiliza mais de 200 operacionais https://t.co/OSpNqdzhZ6 pic.twitter.com/t4RZqRonsh — CNN Portugal (@cnnportugal) September 25, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ