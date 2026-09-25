Γάζα: Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από έκρηξη δικού τους drone σε φυλάκιο των IDF

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Ένα θανατηφόρο ατύχημα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας στοίχισε τη ζωή σε δύο Ισραηλινούς στρατιώτες, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) με εκρηκτικά συνετρίβη εντός στρατιωτικής βάσης κατά την απογείωση και εξερράγη λίγο αργότερα, όπως ανακοίνωσαν οι IDF την Παρασκευή.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, οι δύο στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη είναι ο 24χρονος αρχιλoχίας Ναντάβ Καλί από το Χαρ Χαλούτζ και ο 23χρονος αρχιλοχίας Οφέκ Μοαλέμ από την Ιερουσαλήμ. Και οι δύο υπηρετούσαν στο 7007ο Τάγμα της Ταξιαρχίας της Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), οι δύο έφεδροι στρατιωτικοί χειρίζονταν drones πρώτου προσώπου (FPV) γνωστά με την ονομασία «Atalef» (η εβραϊκή λέξη για τη νυχτερίδα) από στρατιωτικό φυλάκιο εντός της «νεκρής ζώνης» στο βόρειο τμήμα της Γάζας.



Το πρώτο drone εκτέλεσε κανονικά την αποστολή του. Ωστόσο, ένα δεύτερο drone, κατά τη διάρκεια της απογείωσης, συνετρίβη εντός του φυλακίου για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Αρκετά λεπτά αργότερα, οι δύο στρατιώτες πλησίασαν το συντριμμένο αεροσκάφος και το σήκωσαν, οπότε αυτό εξερράγη, τραυματίζοντάς τους θανάσιμα.

Οι δύο έφεδροι μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Μπαρζιλάι στην Ασκελόν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Καθήλωση των drones

Εν μέσω των ερευνών για τα αίτια της συντριβής και της έκρηξης, ο ισραηλινός στρατός καθήλωσε προσωρινά όλα τα μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς εκρηκτικού φορτίου — τόσο τα drones αυτοκτονίας όσο και εκείνα που ρίχνουν εκρηκτικά σε στόχους.

Μια νέα αξιολόγηση της κατάστασης θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.

Παράλληλα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, διέταξε τη συγκρότηση επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τη διερεύνηση του θανατηφόρου δυστυχήματος.

Της ομάδας θα ηγηθεί ταξίαρχος από τις Δυνάμεις Ξηράς, με στόχο να «εξετάσει τις συνθήκες του περιστατικού προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον», όπως ανέφερε ο στρατός.