Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού: Σε ποιες περιοχές έρχονται βροχές και καταιγίδες

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (25-09-2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας, με πρόβλεψη για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει διαδοχικά περιοχές του Ιονίου, της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου, των Κυθήρων και της Εύβοιας έως την Κυριακή (27-09-2026).

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (25-09-2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.
  • Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Παρασκευή (25-09-2026) στα βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Ήπειρος, δυτική Στερεά) από τις βραδινές ώρες. Το Σάββατο (26-09-2026) τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.
  • Στη Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται το Σάββατο (26-09-2026) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες. Την Κυριακή (27-09-2026) η Εύβοια θα επηρεαστεί από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (25-09-2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή (25-09-2026)

α. Στα βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Ήπειρος, δυτική Στερεά) από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Σάββατο (26-09-2026)

α. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στη Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή (27-09-2026)

Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

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