Πασχάλης: «Η κακιά μοίρα, ήρθε για να μου δώσει λίγο ποσοστό επιπολαιότητας στη ζωή μου – Αυτή πληρώνω»

Ο επιτυχημένος ερμηνευτής Πασχάλης αναφέρθηκε σε προσωπική του υπόθεση, δηλώνοντας σε συνέντευξη ότι «πληρώνει» ένα «ποσοστό επιπολαιότητας» στη ζωή του. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι αδικείται από μία μερίδα κόσμου και τόνισε πως αναμένονται εξελίξεις που δεν θα παραμείνουν κρυφές.

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Lifestyle

Πασχάλης
Πηγή: INTIME
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πασχάλης αναφέρθηκε σε προσωπική του υπόθεση, μιλώντας για το «λίγο ποσοστό επιπολαιότητας στη ζωή του», την οποία όπως είπε πληρώνει.
  • Δήλωσε πως «πολύς κόσμος με αδικεί σε αυτή την υπόθεση» και εξομολογήθηκε ότι «η κακιά μοίρα, ήρθε για να μου δώσει λίγο ποσοστό επιπολαιότητας στη ζωή μου. Αυτή πληρώνω!».
  • Εξέφρασε την βεβαιότητα ότι η καλή του μοίρα θα τον δικαιώσει και τόνισε: «Θα έχουμε εξελίξεις, δεν γίνεται να μείνει κρυφό».

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Σε προσωπική του υπόθεση αναφέρθηκε ο Πασχάλης, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής μίλησε για το «λίγο ποσοστό επιπολαιότητας στη ζωή του», την οποία όπως είπε πληρώνει.

Επιπλέον, δήλωσε πως στη συγκεκριμένη υπόθεση μία μερίδα κόσμου τον αδικεί και τόνισε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις, οι οποίες δεν γίνεται να μείνουν κρυφές.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Πασχάλης εξομολογήθηκε πως: «Έχουμε να πούμε πολλά φέτος. Τα 80 μου, μου δίνουν μία ευκαιρία να αποδείξει η μοίρα μου ότι είναι καλή, ότι είναι γενναιόδωρη, ότι επένδυσε όχι άδικα. Βλέπω ότι περπατάω και υπάρχει ένα σχέδιο.

Πιστεύω στον Θεό, πιστεύω στην μοίρα, στην θεϊκή παρουσία της μοίρας στη ζωή μου. Ακόμη και η κακιά μοίρα που ήρθε στη ζωή μου, όταν ήρθαν όλες οι μοίρες, και αυτή μέσα στο σχέδιο φαίνεται ή μέσα στην αντιπαλότητα της καλής μου μοίρας ήρθε». 

«Πολύς κόσμος με αδικεί σε αυτή την υπόθεση»

Σε ερώτηση για το αν τον δίδαξε κάτι, ο καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως: «Η κακιά μοίρα, ήρθε για να μου δώσει λίγο ποσοστό επιπολαιότητας στη ζωή μου. Αυτή πληρώνω! Αλλά, αφού μου την έδωσε; Πολύς κόσμος με αδικεί σε αυτή την υπόθεση.

Είμαι βέβαιος ότι η καλή μου μοίρα θα την νικήσει την κακιά μοίρα, και θα με δικαιώσει. Ξέρω ότι ήταν μία επιπόλαιη στιγμή αυτή στη ζωή μου και μου στοίχισε πάρα πολύ. Αλλά επειδή λένε ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον, περιμένω. Θα έχουμε εξελίξεις, δεν γίνεται να μείνει κρυφό». 

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