Πασχάλης: «Η κακιά μοίρα, ήρθε για να μου δώσει λίγο ποσοστό επιπολαιότητας στη ζωή μου – Αυτή πληρώνω»

Σε προσωπική του υπόθεση αναφέρθηκε ο Πασχάλης, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής μίλησε για το «λίγο ποσοστό επιπολαιότητας στη ζωή του», την οποία όπως είπε πληρώνει.

Επιπλέον, δήλωσε πως στη συγκεκριμένη υπόθεση μία μερίδα κόσμου τον αδικεί και τόνισε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις, οι οποίες δεν γίνεται να μείνουν κρυφές.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Πασχάλης εξομολογήθηκε πως: «Έχουμε να πούμε πολλά φέτος. Τα 80 μου, μου δίνουν μία ευκαιρία να αποδείξει η μοίρα μου ότι είναι καλή, ότι είναι γενναιόδωρη, ότι επένδυσε όχι άδικα. Βλέπω ότι περπατάω και υπάρχει ένα σχέδιο.

Πιστεύω στον Θεό, πιστεύω στην μοίρα, στην θεϊκή παρουσία της μοίρας στη ζωή μου. Ακόμη και η κακιά μοίρα που ήρθε στη ζωή μου, όταν ήρθαν όλες οι μοίρες, και αυτή μέσα στο σχέδιο φαίνεται ή μέσα στην αντιπαλότητα της καλής μου μοίρας ήρθε».

«Πολύς κόσμος με αδικεί σε αυτή την υπόθεση»

Σε ερώτηση για το αν τον δίδαξε κάτι, ο καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως: «Η κακιά μοίρα, ήρθε για να μου δώσει λίγο ποσοστό επιπολαιότητας στη ζωή μου. Αυτή πληρώνω! Αλλά, αφού μου την έδωσε; Πολύς κόσμος με αδικεί σε αυτή την υπόθεση.

Είμαι βέβαιος ότι η καλή μου μοίρα θα την νικήσει την κακιά μοίρα, και θα με δικαιώσει. Ξέρω ότι ήταν μία επιπόλαιη στιγμή αυτή στη ζωή μου και μου στοίχισε πάρα πολύ. Αλλά επειδή λένε ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον, περιμένω. Θα έχουμε εξελίξεις, δεν γίνεται να μείνει κρυφό».