Δημογλίδου για θάνατο Μαζωνάκη: Δεν έχει δοθεί ακόμα εισαγγελική άδεια για άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Οι αστυνομικές αρχές αναμένουν την εισαγγελική άδεια για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου. Η άρση αφορά στα κινητά τηλέφωνα δύο γιατρών και τριών μαρτύρων υπαλλήλων, με στόχο την ανάκτηση ψηφιακού υλικού και την εξέταση αναζητήσεων στο διαδίκτυο, ενώ το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης παραμένει κρίσιμο για την υπόθεση, καθώς δεν έχει προσδιοριστεί οριστικά η αιτία θανάτου.

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Γιώργος Μαζωνάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αστυνομικές αρχές αναμένουν ακόμη την εισαγγελική άδεια για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική διάταξη.
  • Η άρση του απορρήτου αφορά τα κινητά τηλέφωνα των δύο προφυλακισμένων γιατρών και των τριών υπαλλήλων. Θα ανακτηθούν γραπτές συνομιλίες, μηνύματα και ψηφιακό υλικό, ακόμη και εάν αυτό έχει διαγραφεί.
  • Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται αναζητήσεις στο διαδίκτυο, φωτογραφίες και βίντεο, ενώ βαρύτητα δίνεται σε πρόσφατη μαρτυρική κατάθεση. Μέχρι σήμερα δεν έχει προσδιοριστεί οριστικά η αιτία θανάτου.

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Το «πράσινο φως» για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων προσώπων στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη περιμένουν οι αστυνομικές Αρχές, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

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Όπως διευκρίνισε, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (25/9) στο ΕΡΤNews, μέχρι στιγμής δεν έχει περιέλθει στις αρχές υλικό με μηνύματα ή συνομιλίες από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, καθώς δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική διάταξη που θα επιτρέψει την περαιτέρω διερεύνηση των επικοινωνιών.

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Σύμφωνα με την ίδια, η άρση του απορρήτου αφορά όχι μόνο στα κινητά τηλέφωνα των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και εκείνα των τριών υπαλλήλων που είχαν καταθέσει ως μάρτυρες από τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό.

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Μετά την εισαγγελική και ανακριτική έγκριση, οι ειδικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών θα μπορούν να προχωρήσουν σε εξειδικευμένο έλεγχο των συσκευών.

Οι αστυνομικοί δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο τηλεφωνικών κλήσεων, ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν και να ανακτήσουν γραπτές συνομιλίες, μηνύματα και ψηφιακό υλικό, ακόμη και εάν αυτό έχει διαγραφεί από τις συσκευές.

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Και οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο στο μικροσκόπιο των αρχών

Παράλληλα, θα εξεταστεί εάν πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις στο διαδίκτυο για παροχή βοήθειας ή ιατρικές πληροφορίες κατά τις κρίσιμες ώρες που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του τραγουδιστή.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται επίσης φωτογραφίες και βίντεο που ενδεχομένως καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης διαγραμμένων αρχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πρόσθετο υλικό που θα μπορούσε να φωτίσει τα γεγονότα.

Βαρύτητα δίνεται και σε πρόσφατη μαρτυρική κατάθεση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα δώσει νέα δεδομένα σχετικά με όσα συνέβησαν κατά τη διαδικασία της μέθης και της καταστολής.

Την ίδια ώρα, η αστυνομική δικογραφία εξακολουθεί να επικεντρώνεται στη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Μέχρι σήμερα δεν έχει προσδιοριστεί οριστικά η αιτία θανάτου, γεγονός που καθιστά τα ιατροδικαστικά ευρήματα κρίσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης.

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