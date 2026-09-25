Αργυρώ Μπαρμπαρίγου: «Αρχές Αυγούστου έπαθα ένα σοκ και με αυτό, έκλεισε η φωνή μου»

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση μέσα από την στήλη της μαγειρικής στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», αποκαλύπτοντας το πώς στις αρχές Αυγούστου έκλεισε η φωνή της.

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Αργυρώ Μπαρμπαρίγου
Πηγή: Instagram/argiro.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μέσα από την στήλη της μαγειρικής της, στην οποία αναφέρθηκε στο θέμα που αντιμετωπίζει με τη φωνή της.
  • Η καταξιωμένη σεφ περιέγραψε το πώς αρχές Αυγούστου έκλεισε η φωνή της, έπειτα από ένα σοκ που υπέστη.
  • Όπως διευκρίνισε, το πρόβλημα δεν οφείλεται σε κρύωμα, αλλά σε ψυχοσωματικά συμπτώματα.

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Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μέσα από την στήλη της μαγειρικής που έχει στο «Χαμογέλα και Πάλι», στην οποία αναφέρθηκε στο θέμα που αντιμετωπίζει με τη φωνή της.

Η καταξιωμένη σεφ, η οποία έχει αγαπηθεί από χιλιάδες ανθρώπους λόγω της επιτυχημένης πορείας της στον κόσμο της μαγειρικής, περιέγραψε το πώς αρχές Αυγούστου έκλεισε η φωνή της.

Μιλώντας για τη φωνή της, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου είπε πως: «Είμαι σέξι και όποιος αντέξει. Θα κάνουμε μαγείρεμα ASMR. Πρέπει να κάνω μία εκφώνηση σε βίντεο και τα παιδιά βλέπουν ότι δεν μπορώ να μιλήσω δυνατά ρε παιδί μου…». 

Αμέσως μετά, η σεφ εξήγησε πως: «Γενικά εγώ έχω ένα θέμα, αρχές Αυγούστου έπαθα ένα σοκ τέλος πάντων. Με το σοκ αυτό, έκλεισε η φωνή μου. Άλλες φορές βγάζω ψυχοσωματικά στα χέρια μου, στα πόδια μου. Δεν είναι από κρύωμα. Μακάρι να ήταν από κρύωμα, θα μου είχε περάσει. Θα περάσει σιγά-σιγά. Όλα περνάνε». 

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