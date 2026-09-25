Χριστίνα Κολέτσα: «Ο Λένι Κράβιτζ δεν ήξερε πώς να ρίχνει λουλούδια και μου τα πετούσε με δύναμη στο πρόσωπο» – Η αντίδρασή της

Η Χριστίνα Κολέτσα μίλησε για ένα παλιό περιστατικό με τον Λένι Κράβιτζ, περιγράφοντας πώς ο παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης της πετούσε λουλούδια με δύναμη στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια εμφάνισής της. Η τραγουδίστρια εξήγησε τον εκνευρισμό της και την αντίδρασή της στο συμβάν, σε συνέντευξη στο «Happy Day».

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Χριστίνα Κολέτσα
Φωτογραφία: Instagram/christina_koletsa
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Χριστίνα Κολέτσα μίλησε για ένα περιστατικό που είχε ζήσει στο παρελθόν με τον Λένι Κράβιτζ, σε συνέντευξη στο «Happy Day».
  • Ο παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης δεν γνώριζε πώς να πετάξει σωστά τα λουλούδια, με αποτέλεσμα να «μου τα πετούσε με πάρα πολύ δύναμη στο πρόσωπο».
  • Η τραγουδίστρια «είχε τσαντιστεί» και του πέταξε λουλούδια με δύναμη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για ένα περιστατικό που είχε ζήσει στο παρελθόν με τον Λένι Κράβιτζ μίλησε η Χριστίνα Κολέτσα, σε συνέντευξη που προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου στο «Happy Day». Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον λόγο που είχε εκνευριστεί μαζί του και περιέγραψε το τι συνέβη.

Όπως είπε η ερμηνεύτρια, ο Λένι Κράβιτζ στο παρελθόν είχε παρακολουθήσει το πρόγραμμα στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσε εκείνη. Ωστόσο, ο παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης δεν γνώριζε πώς να πετάξει σωστά τα λουλούδια, με αποτέλεσμα η Χριστίνα Κολέτσα να αντιδράσει.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για αυτό το περιστατικό, η Χριστίνα Κολέτσα εξήγησε πως: «Δεν μου πέταξε απλά λουλούδια. Απλά ο κακομοίρης δεν ήξερε πώς πετάνε λουλούδια και μου τα πετούσε με πάρα πολύ δύναμη στο πρόσωπο».

«Είχα τσαντιστεί και είχα πάρει και εγώ στη χούφτα μου λουλούδια και του τα πέταξα και εγώ στο πρόσωπο με δύναμη. Είπα και κάτι γαλλικά. Την ώρα που κατέβαινα από την πίστα, μου λένε: “Τι έκανες; Κατάλαβες ότι σου πετούσε λουλούδια ο Λένι Κράβιτζ;”. Βγήκα έξω, τον κυνηγούσα, αλλά δεν τον πρόλαβα», συνέχισε.

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