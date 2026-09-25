Συγκίνηση στο mural του Γιώργου Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη: «Πλημμύρισε» από λουλούδια, κεριά και δεκάδες σημειώματα το σημείο – ΦΩΤΟ

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Λουλούδια, αναμμένα κεράκια, αρκουδάκια, κομποσκοίνια και δεκάδες συγκινητικά σημειώματα με αφιερώσεις, που «πλημμυρίζουν» από αγάπη, θαυμασμό και σίγουρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, για τον άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έχουν κατακλύσει το σημείο όπου βρίσκεται το mural του τραγουδιστή.

Σε καθημερινή βάση, ο απλός κόσμος που περνάει από το γήπεδο του Φοίνικα στην Καλαμαριά, αφήνει κάτι για τον δημοφιλή τραγουδιστή, μετατρέποντας έναν εξωτερικό τοίχο της ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε έναν ζωντανό τόπο λατρείας.

Εκεί, ο γνωστός street artist «Hayate» φιλοτέχνησε ένα καθηλωτικό mural, στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, δίνοντας «μορφή» στη βαθιά θλίψη αλλά και στην ευγνωμοσύνη χιλιάδων ανθρώπων, για το σημαντικό αποτύπωμα που άφησε ο γνωστός καλλιτέχνης, όχι μόνο στο μουσικό στερέωμα, αλλά και στις ψυχές τους.

Ένα πέρασμα μνήμης για έναν αυθεντικό άνθρωπο Δεν πρόκειται απλώς για ένα εντυπωσιακό έργο τέχνης, του δρόμου. Ο χώρος έχει γίνει ένα σημείο συνάντησης, ένα σημείο αναφοράς.

Κάτοικοι της περιοχής, περαστικοί, αλλά και θαυμαστές που ταξιδεύουν από μακριά, στέκονται σιωπηλά για να βγάλουν μια φωτογραφία και να αφήσουν ένα κομμάτι από την δική τους ψυχή.

Είναι η αυθόρμητη απάντηση των ανθρώπων, που ο αγαπημένος τραγουδιστής άγγιξε βαθιά. Τον τίμησαν και συνεχίζουν να τον τιμούν, όχι μόνο για τη σπουδαία φωνή του και τα τραγούδια του, αλλά για τη μοναδική στάση ζωής του.

Μια γωνιά γεμάτη φως και συναίσθημα, για έναν καλλιτέχνη που έζησε αυθεντικά, συντρόφευσε τις στιγμές των ανθρώπων και αγαπήθηκε όσο λίγοι.