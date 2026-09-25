Έκρηξη στην Πλάκα: Τι λέει η εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (25/9) σε κτίριο στην οδό Λυσικράτους 15 στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση του κτιρίου. Εξειδικευμένα συνεργεία της Enaon EDA, της εταιρείας διαχείρισης δικτύων φυσικού αερίου, έσπευσαν στο σημείο για τη διερεύνηση των συνθηκών και την ασφάλεια των υποδομών, ενώ τα αίτια του συμβάντος βρίσκονται υπό πλήρη διερεύνηση.

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Έκρηξη στην Πλάκα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο στην Πλάκα, επί της οδού Λυσικράτους 15, προκαλώντας την κατάρρευση του κτιρίου.
  • Άμεσα στο σημείο έσπευσαν εξειδικευμένα συνεργεία της Enaon EDA, της εταιρείας διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, για τη διερεύνηση του περιστατικού.
  • Τα αίτια του συμβάντος τελούν υπό πλήρη διερεύνηση, με την εταιρεία να αναμένεται να επανέλθει με νεότερη ενημέρωση μόλις ολοκληρωθούν οι αυτοψίες.

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Εικόνες απόλυτης καταστροφής στην Πλάκα, έπειτα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (25/9) στο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους 15 όπως έγραψε το enikos.gr

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Στο σημείο έσπευσαν εξειδικευμένα συνεργεία επιφυλακής της Enaon EDA, της εταιρείας διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών και των υποδομών της περιοχής.

Οι αρμόδιες αρχές και τα τεχνικά κλιμάκια της εταιρείας πραγματοποιούν αυτή την ώρα εξονυχιστικούς ελέγχους στο σημείο για να διαπιστωθεί η ακριβής πηγή της έκρηξης.

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Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Enaon EDA υπογραμμίζει πως τα αρμόδια συνεργεία της «μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές». Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι τα αίτια του συμβάντος τελούν υπό πλήρη διερεύνηση και αναμένεται να επανέλθει με νεότερη, αναλυτική ενημέρωση μόλις ολοκληρωθούν οι αυτοψίες.

Η ανακοίνωση της εταιρείας Enaon EDA

«Σε συνέχεια του συμβάντος που σημειώθηκε σήμερα σε κτίριο στην οδό Λυσικράτους 15, στην Αθήνα, η Enaon EDA ανακοινώνει ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

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Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται. Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού της και την ακεραιότητα των υποδομών της, συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας αφορά στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στην τηλεφωνική γραμμή 800 1187 878 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση».

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