Μαρινάκης: Πιστεύουμε στον διάλογο, δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα – Τι είπε για Τουρκία, καύσιμα και αυτοδυναμία

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε στην παρουσία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τα εξοπλιστικά προγράμματα, καθώς και στα επικείμενα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα μιλώντας στο ERTNews.

Η παρουσία στον ΟΗΕ και τα εθνικά θέματα

«Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως προέκυψε και από την ομιλία του στον ΟΗΕ, εκπέμπει αυτοπεποίθηση, η οποία απορρέει από την ισχύ της, από τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και από τις πράξεις», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος».

Αναφερόμενος στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΓΣ του ΟΗΕ, τόνισε ότι «ο Πρωθυπουργός έθεσε σε ένα κορυφαίο βήμα όλα τα μεγάλα ζητήματα. Δεν έκρυψε τα λόγια του. Προέβαλε την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία πιστεύει στην επίλυση, εν προκειμένω με την Τουρκία της μοναδικής διαφοράς μόνο επί τη βάσει του Δικαίου της Θάλασσας, του διεθνούς δικαίου».

Ακόμα προσέθεσε πως σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο έβαλε στο τραπέζι και το Κυπριακό, με μια σαφέστατη διατύπωση.

«Αποτελεί μια από τις πιο δύσκολες στιγμές συνολικά όλων αυτών των 52 ετών, μετά την παράνομη εισβολή και κατοχή. Είναι ένα ζήτημα το οποίο παραμένει άλυτο. Είναι μια τεράστια εκκρεμότητα, ένα ευρωπαϊκό κράτος, η Κύπρος, με ακριβώς την ίδια κοινή θέση και πεποίθηση με την Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται υπό κατοχή 52 χρόνια τώρα», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκρυψε τα λόγια του για το casus belli»

Ανέφερε επίσης πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για το casus belli. «Δεν έκρυψε τα λόγια του ούτε εκεί. Θυμίζω ότι επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη ο όρος της άρσης του παράνομου και εκτός οποιασδήποτε λογικής διεθνούς δικαίου casus belli ετέθη για την οποιαδήποτε συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε αρχικά.

«Επαναλαμβάνει τις θέσεις λοιπόν αυτές και της χώρας και της Δύσης, με έναν τόνο όμως, ο οποίος δεν έχει ως σκοπό να υπάρχει ένταση για την ένταση και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία αυτή τη στιγμή. Εμείς δεν εξαρτάμε την εξωτερική πολιτική, τη ρητορική μας, τις ενέργειές μας με βάση διατυπώσεις. Εμείς πιστεύουμε στον διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα», προσέθεσε.

Ακόμα τόνισε ότι πρόκειται για μία ομιλία στην οποία ο Πρωθυπουργός «συνέδεσε την οικονομική ανάπτυξη της χώρας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο πολέμων με την ευρύτερη ενδυνάμωση της και βέβαια κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα και για τις μεγάλες επιχειρήσεις στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης».

«Πιστεύουμε στο διάλογο αλλά δεν υποχωρούμε»

«Επαναλαμβάνει τις θέσεις λοιπόν αυτές και της χώρας και της Δύσης, με έναν τόνο όμως, ο οποίος δεν έχει ως σκοπό να υπάρχει ένταση για την ένταση και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία αυτή τη στιγμή. Εμείς δεν εξαρτάμε την εξωτερική πολιτική, τη ρητορική μας, τις ενέργειές μας με βάση διατυπώσεις. Εμείς πιστεύουμε στον διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα», προσέθεσε.

Ακόμα τόνισε ότι πρόκειται για μία ομιλία στην οποία ο Πρωθυπουργός «συνέδεσε την οικονομική ανάπτυξη της χώρας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο πολέμων με την ευρύτερη ενδυνάμωση της και βέβαια κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα και για τις μεγάλες επιχειρήσεις στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης».

«Η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον και τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο»

Αναφερόμενος στη βεβαιότητα του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η Τουρκία, θα αποκτήσει τα F-35, ο κ. Μαρινάκης, σημείωσε «ότι η στρατηγική της χώρας για τα εξοπλιστικά «δεν εξαρτάται από την πρόοδο που έχουν άλλα κράτη μεταξύ τους σε αυτό το κομμάτι».

Μάλιστα κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι τον Ιούλιο, είχε προεξοφλήσει μια «εθνική ήττα» για τα F-35. «Ευτυχώς στην Αμερική και στον ΟΗΕ δεν είχαν ακούσει τη δήλωση του κ. Τσίπρα, ενώ είδαμε κάποιους μήνες μετά ότι δεν είχαμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν είναι δουλειά δικιά μας, ούτε να σχολιάζουμε τις εξελίξεις μεταξύ άλλων κρατών», επανέλαβε ο κ. Μαρινάκης και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση όταν πρέπει να παρέμβει, παρεμβαίνει.

«Θύμισα πριν από λίγο τη στάση που είχαμε για το πρόγραμμα SAFE. Εκεί δηλαδή που μπορούμε να έχουμε παρέμβαση και να βάλουμε τους δικούς μας όρους, οι οποίοι θα γίνουν στη συνέχεια και όροι της Ευρώπης», προσέθεσε «οι όροι ως προς την Τουρκία υπήρχαν, υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν. Δεν είναι δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης ούτε να σχολιάσει ούτε να μπει σε αυτό το παιχνίδι των εντυπώσεων», υπογράμμισε.

Ακόμα δήλωσε ότι «αν μπορούμε να πάρουμε ένα μάθημα από τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη, σε συνδυασμό με το τι ακούγαμε, τι πρωτοσέλιδα βλέπαμε στη χώρα. Έχουμε δει τέτοια πρωτοσέλιδα, έχουμε δει δηλώσεις, όπως “τα πήρε όλα ο Ερντογάν”. Αυτό το οποίο συνέβη, που δεν συνέβη μεταξύ Τουρκίας και F-35, είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται ούτε με βάση τα δημοσιεύματα, ούτε με βάση τις εντυπώσεις, ούτε με βάση τις ιδεοληψίες. Η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον και τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

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Για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης εξαιτίας των αυξήσεων στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο γνωστοποίησε πως στις 30 Σεπτεμβρίου θα κάνουμε ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης.

«Οι ανακοινώσεις, όπως έγινε και τους προηγούμενους μήνες, γίνονται για τον επόμενο μήνα, την τελευταία μέρα του προηγούμενου μήνα, για να υπάρχει πλήρης εικόνα από τα συναρμόδια υπουργεία και πρωτίστως το υπουργείο Οικονομικών για την κατάσταση η οποία υφίσταται την ημέρα εκείνη των ανακοινώσεων από την πλευρά του κράτους μένει να δούμε και τις ανακοινώσεις των διυλιστηρίων», είπε αρχικά.

Τους τελευταίους μήνες και το κράτος και τα διυλιστήρια προέβησαν σε μια σειρά από μέτρα που μείωσαν όσο παραπάνω γινόταν τις συνέπειες της κρίσης, αυτής της παγκόσμιας κρίσης που αγγίζει πολύ την Ευρώπη και τη χώρα μας.

Ακόμα ανέφερε ότι στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και «μία μέρα πριν, στις 14/10, θα έχουμε νέες ανακοινώσεις, συνολικά και για τα καύσιμα κίνησης και για το πετρέλαιο θέρμανσης».

Τόνισε επίσης ότι το πλαίσιο για τα μέτρα στήριξης το έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξή του στο ΕΡΤnews και σημείωσε πως πρώτον «τους πολίτες τους ενδιαφέρει το μέγιστο δυνατό όφελος στην τσέπη τους. Δηλαδή να είναι όσο γίνεται μικρότερες οι συνέπειες».

Μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό και συνετή διαχείριση

«Λιγότερη σημασία έχουν για τον κόσμο τα εργαλεία. Περισσότερη σημασία έχει η ουσία, δηλαδή όσο γίνεται να έχουμε λιγότερες αυξήσεις. Ο στόχος είναι με τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε, τη διπλή παρέμβαση που περιέγραψε ο πρωθυπουργός να πέσει όσο γίνεται πιο κάτω, στο χαμηλότερο δυνατό σημείο από εκείνο το οποίο έκλεισε», τόνισε.

Το δεύτερο στο οποίο αναφέρθηκε ήταν «οι πάρα πολύ επικίνδυνες για τα επόμενα χρόνια διατυπώσεις» όπως τις χαρακτήρισε για την κοστολόγηση.

«Το ακούμε δυστυχώς από όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, όλων των άλλων κομμάτων, το έλα μωρέ με την κοστολόγηση, ότι σιγά τόση σημασία έχει κοστολόγηση. Αυτό έφερε την Ελλάδα στο σημείο που ήρθε με το ένα μνημόνιο μετά το άλλο, από τη δεκαετία του 8’0 μέχρι τα δύσκολα χρόνια της κρίσης», συμπλήρωσε.

«Το γεγονός ότι μπορούμε για τους επόμενους μήνες να έχουμε κάποια αποθέματα ως οικονομία, είναι αποτέλεσμα δυο παραμέτρων, δυο παραγόντων, δυο πολιτικών. Το ένα ότι εισπράχθηκαν αυτά τα λεφτά, άρα εφαρμόστηκε μια πολιτική που ενώ μειώθηκαν οι φόροι από τη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής βρέθηκαν τα χρήματα αυτά. Το δεύτερο είναι ότι έγινε μια συνετή οικονομική διαχείριση κόντρα στα αιτήματα της αντιπολίτευσης, όταν ξεκίνησε η κρίση αυτή και δεν δόθηκαν όλα εμπροσθοβαρώς», σημείωσε.