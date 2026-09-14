Παύλος Μαρινάκης: «Μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας τα 12 ναυτικά μίλια»

Στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελλόριζου, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ο πρωθυπουργός από το ακριτικό νησί εξήγγειλε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Επιγραμματικά σημείωσε τις κεντρικές προβλέψεις του προγράμματος αυτού επισημαίνοντας μεταξύ άλλων, «ότι περιλαμβάνει θέσπιση ενός μόνιμου ετήσιου μισθολογικού κινήτρου 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί στο Καστελλόριζο, καθιέρωση ειδικού κινήτρου εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό και συμπλήρωσε πως για τους μόνιμους κατοίκους που ήδη διαμένουν στο νησί η ενίσχυση θα δοθεί στις αρχές του 2027».

Για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα ξεκινήσει από το 2028 και θα συνεχίσει για κάθε επόμενο έτος.

Επίσης περιλαμβάνεται ενίσχυση της σύνδεσης του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα και με τα Δωδεκάνησα. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ακόμη «ότι θα ολοκληρωθούν σημαντικά έργα υποδομών του νησιού, μεταξύ των οποίων η αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού, η δημιουργία νέων μονάδων αφαλάτωσης, το νέο δίκτυο αποχέτευσης, ο βιολογικός καθαρισμός και το δίκτυο ύδρευσης».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η HELLENiQ ENERGY θα αναλάβει, ως δωρεά προς το νησί, την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών, ώστε να μπορούν να στεγάζονται δωρεάν στο Καστελόριζο γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί και δημόσιοι λειτουργοί.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ακόμη ότι το Καστελλόριζο αποτελεί «έναν εμβληματικό τόπο» για να διατυπωθεί η πρόθεση της κυβέρνησης για ένα μέλλον ειρήνης, με «κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις», αλλά και με ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.

Αναφερόμενος στον εξωδικαστικό μηχανισμό, είπε ότι οι ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί αγγίζουν τις 70.000 και αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,56 δισ. ευρώ. Μόνο τον Αύγουστο, όπως ανέφερε, πραγματοποιήθηκαν 1.364 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις, παρά το γεγονός ότι λόγω εποχικότητας αναστέλλονται εκ του νόμου τον συγκεκριμένο μήνα οι προθεσμίες για τη χορήγηση πρότασης ρύθμισης από τους πιστωτές.

Τόνισε επίσης, «ότι το ποσοστό έγκρισης των αιτήσεων παραμένει σε υψηλά επίπεδα, στο 71%, μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών, γεγονός που, όπως σημείωσε, ενισχύει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού».

Παράλληλα, ανέφερε ότι από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ενεργοποιείται για πρώτη φορά το πρόσθετο εργαλείο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Με αυτόν τον τρόπο, οι οφειλέτες θα μπορούν να διασώσουν την κύρια κατοικία τους μέσω της ρευστοποίησης τυχόν δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Υπογράμμισε ακόμη ότι η πλατφόρμα δέχεται πλέον οφειλές από 5.000 ευρώ, προσφέροντας έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τις τράπεζες.

Στην ενημέρωση έγινε επίσης αναφορά στη συμπλήρωση του ενός έτους από την εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κάθε Σάββατο.

Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας καταγράφηκαν συνολικά 2.282.000 μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τις νυχτερινές ώρες των Σαββάτων, ενώ από το πρώτο Σάββατο εφαρμογής του μέτρου, στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, περισσότεροι από 50.000 επιβάτες επέλεξαν το μετρό, το τραμ και τα λεωφορεία. Οι επικυρώσεις έφτασαν, μάλιστα, ακόμη και τις 60.000 σε ένα μόνο Σάββατο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση για τα νυχτερινά δρομολόγια.

Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι μέσω του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου» 670 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα απέκτησαν νέα όψη μέσα σε δύο χρόνια.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος αφορά 240 σχολικές μονάδες σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, ενώ κατά την πρώτη φάση, πέρυσι, είχαν ανακαινιστεί περισσότερες από 430 σχολικές μονάδες.

Παράλληλα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί μέσω ΣΔΙΤ την κατασκευή 17 νέων σύγχρονων σχολικών συγκροτημάτων στην Κεντρική Μακεδονία, από τα οποία τέσσερα έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά εγκαινιάστηκε σήμερα από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα.

Τέλος, έγινε αναφορά στις αλλαγές στο σύστημα των βρεφονηπιακών σταθμών, με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων και την ενίσχυση της πρόσβασης περισσότερων οικογενειών στην προσχολική φροντίδα.

Η παρέμβαση έχει προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει την αύξηση του εισοδηματικού ορίου στις 37.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά, την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τους τρίτεκνους, μετά την αντίστοιχη αλλαγή που είχε γίνει πέρυσι για τους πολύτεκνους, καθώς και την αύξηση κατά 10% της αξίας του voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελλόριζου βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το ακριτικό νησί, εξήγγειλε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει:

• Θέσπιση ενός μόνιμου ετήσιου μισθολογικού κινήτρου 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στο Καστελλόριζο. Το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μία πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών.

• Καθιέρωση ενός ειδικού κινήτρου εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μια μόνο προϋπόθεση για τη χορήγησή του συνιστά: η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελλόριζο. Διευκρινίζεται πως στους μόνιμους κατοίκους, που ήδη διαμένουν στο νησί, η ενίσχυση θα δοθεί στις αρχές του 2027. Για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα ξεκινήσει από το 2028 και θα συνεχιστεί για κάθε επόμενο έτος.

• Ενίσχυση της σύνδεσης του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα και με τα Δωδεκάνησα. Από τις αρχές του 2027 προστίθεται ακόμη ένα επιδοτούμενο δρομολόγιο Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς-Ρόδος-Καστελλόριζο, το οποίο θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη.

«Παράλληλα, θα ολοκληρώσουμε μεγάλα έργα υποδομών του νησιού, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού, οι νέες μονάδες αφαλάτωσης, το νέο δίκτυο αποχέτευσης, ο βιολογικός καθαρισμός και το δίκτυο ύδρευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπρόσθετα, η HELLENiQ ENERGY, θα αναλάβει -ως δωρεά προς το νησί- την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών, έτσι ώστε να μπορούμε να στεγάζουμε, δωρεάν στο Καστελλόριζο τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς, τους λιμενικούς και τους δημόσιους λειτουργούς.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το Καστελλόριζο, αποτελεί έναν εμβληματικό τόπο, για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.

Αγγίζουν τις 70.000 οι ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού και αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,56 δισ. ευρώ.

Μόνο τον περασμένο Αύγουστο, οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις ήταν 1.364, παρά το γεγονός ότι, λόγω εποχικότητας, τον συγκεκριμένο μήνα αναστέλλονται, εκ του νόμου, οι προθεσμίες για τη χορήγηση πρότασης ρύθμισης από τους πιστωτές.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, ότι το ποσοστό έγκρισης των αιτήσεων παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 71%, μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού.

Στο μεταξύ, από την επόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται, για πρώτη φορά, το πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας στους οφειλέτες τη δυνατότητα να διασώσουν την κύρια κατοικία τους, μέσω της ρευστοποίησης τυχόν δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων.

Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα δέχεται, ήδη, οφειλές από 5.000 ευρώ, προσφέροντας έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τις τράπεζες.

Έναν χρόνο συμπλήρωσε η 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κάθε Σάββατο. Το μέτρο έχει διευκολύνει τη νυχτερινή μετακίνηση στην Αθήνα, διευρύνοντας τις επιλογές του επιβατικού κοινού.

Από το πρώτο Σάββατο εφαρμογής του μέτρου, στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, περισσότεροι από 50.000 επιβάτες επέλεξαν το Μετρό, το Τραμ και τα λεωφορεία για τις μετακινήσεις τους. Κατά τη διάρκεια του έτους, οι επικυρώσεις έφτασαν ακόμη και τις 60.000 σε ένα μόνο Σάββατο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση για τα νυχτερινά δρομολόγια.

Συνολικά, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, καταγράφηκαν 2.282.000 μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τις νυχτερινές ώρες τα Σάββατα.

«Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε το μέτρο αυτό, με την προσθήκη νέων νυχτερινών λεωφορειακών γραμμών, για τη διευκόλυνση και ασφαλή μετακίνηση ακόμα περισσότερων πολιτών» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, υπογραμμίζοντας πως η 24ωρη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις, όπως η εντατικοποίηση των ελέγχων για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, συμβάλλει στη συνολική προσπάθεια για ασφαλέστερους δρόμους.

Μέσω του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», 670 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα απέκτησαν νέα όψη σε διάστημα δύο ετών. Οι φετινές παρεμβάσεις, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος, αφορούν 240 σχολικές μονάδες σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

Πέρυσι, κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, είχαν ανακαινιστεί περισσότερες από 430 σχολικές μονάδες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί ένα σημαντικό έργο κατασκευής 17 νέων, σύγχρονων σχολικών συγκροτημάτων μέσω ΣΔΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία. Τέσσερα εξ αυτών έχουν, ήδη, ολοκληρωθεί και μάλιστα το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά εγκαινιάστηκε, σήμερα, από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα.

Η προσχολική φροντίδα αποτελεί μια ουσιαστική πολιτική για τη στήριξη της οικογένειας και ταυτόχρονα μια βασική προϋπόθεση για να μπορούν οι γονείς να συνδυάζουν την οικογενειακή ζωή με την εργασία. Γι’ αυτό και το αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, προχωρά σε τρεις σημαντικές αλλαγές στο σύστημα των βρεφονηπιακών σταθμών.

Η παρέμβαση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς έχει προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ και στόχο να αυξηθούν οι διαθέσιμες θέσεις, για να έχουν πρόσβαση περισσότερες οικογένειες. Με αυτά τα δεδομένα:

1. αυξάνεται το εισοδηματικό όριο στις 37.000 ευρώ για μια οικογένεια με δύο παιδιά,

2. καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια σε τρίτεκνους (πέρυσι είχε γίνει η αντίστοιχη κίνηση για τους πολύτεκνους) και

3. αυξάνεται η αξία του voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά 10%.

Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς μια προσχολική φροντίδα πιο σύγχρονη, πιο προσβάσιμη και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών.

Παύλος Μαρινάκης: «Μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας τα 12 ναυτικά μίλια»

Η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, αποτελεί μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο θα ασκηθεί με τον τρόπο και στον χρόνο που θα επιλεγεί, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς σχετικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ουδέποτε έχουμε διανοηθεί να το απεμπολήσουμε», ανέφερε, σημειώνοντας ότι υπάρχει επίσημο διάβημα της Ελλάδας που αναφέρεται ρητά στο δικαίωμα της Ελλάδας για την άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος.

Σχετικά με τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν κατά την ενημέρωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο από τις ένοπλες δυνάμεις, ο κ. Μαρινάκης, υπογράμμισε ότι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και γνωρίζουν τι λένε και πότε το λένε. Παράλληλα, έκανε λόγο για υπερβολικές αντιδράσεις.

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα και αναφορές σχετικά με εσωκομματικές τριβές στη ΝΔ. ο Παύλος Μαρινάκης, κάλεσε τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε όσα διαβάζουν. «Μην πιστεύετε όσα διαβάζετε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες, βρίσκονται τελευταίοι μεταξύ εκείνων που αξιολογούν και φιλτράρουν μια πληροφορία.

Όπως είπε, υπάρχει ανάγκη να αποκαθίσταται η πραγματική εικόνα πίσω από μια πληροφορία που διαστρεβλώνεται, υπογραμμίζοντας ότι κάθε πρωτοβουλία και κάθε κίνηση της κυβέρνησης έχει στόχο την ενημέρωση και την ενότητα της παράταξης.

Υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη

Με αφορμή τις αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους ανθρώπους του καλλιτέχνη.

«Το τι συνέβη είναι δουλειά της Δικαιοσύνης», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει αυστηρό θεσμικό πλαίσιο και ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σχετικές τοποθετήσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ υπενθύμισε ότι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έχει προαναγγείλει νέο πλαίσιο.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε το θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο και τόνισε ότι «δεν είναι η στιγμή να αξιολογήσουμε», επισημαίνοντας ότι ειδικά σε ζητήματα υγείας το θεσμικό πλαίσιο και οι έλεγχοι πρέπει να είναι αυστηροί.

Καύσιμα: «Θα αξιολογηθούν τα δεδομένα ενόψει Οκτωβρίου»

Ερωτώμενος σχετικά με τις τιμές των καυσίμων και το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων, ο Παύλος Μαρινάκης, παρέπεμψε στις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει παρεμβάσεις, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για δημοσιονομικό χώρο προκειμένου να υπάρξουν έκτακτες παρεμβάσεις, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. «Θα αξιολογηθούν τα δεδομένα και θα ληφθούν αποφάσεις, ενόψει του Οκτωβρίου», σημείωσε.

«Τα λόγια του αέρα έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού»

Σκληρή ήταν η κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου στην αντιπολίτευση για την κοστολόγηση των οικονομικών προγραμμάτων.

«Η έλλειψη κοστολόγησης, τα λόγια του αέρα, έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού», ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση για την κοστολόγηση του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ., και τόνισε πως η κοστολόγηση των προγραμμάτων είναι «πολύ σοβαρή υπόθεση»,

Σχολιάζοντας, παράλληλα, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και την κοστολόγηση ύψους 4 δισ. ευρώ στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Τσουκαλάς, έκανε λόγο για «θαύμα» ως προς το ύψος της σχετικής εκτίμησης.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα στον συγκεκριμένο τομέα.

Όπως σημείωσε, η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam, ενισχύει τη δυναμική του έργου, προσδίδοντας επιπλέον κύρος και ταχύτητα στην υλοποίησή του.

Σε ερώτηση για την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο καθόδου του στις επόμενες εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε «ότι δεν υπάρχει σκέψη για περαιτέρω νομοθετική παρέμβαση». Όπως υπογράμμισε, «το θεσμικό πλαίσιο είναι σαφές και τις αποφάσεις για τα κόμματα που μπορούν να συμμετάσχουν στις εκλογές τις λαμβάνει ο Άρειος Πάγος».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι, «αν και το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε είναι ένα σοβαρό ΠΑΣΟΚ», η στάση του Νίκου Ανδρουλάκη καθιστά σήμερα μια τέτοια συζήτηση «ανεδαφική». Υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν είπε κάτι καινούριο στη ΔΕΘ και τόνισε πως «στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα».

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι η «μόνη ρεαλιστική», με στόχο την αυτοδυναμία, και υπογράμμισε ότι «θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός».

«Ο πρωθυπουργός του λεφτά υπάρχουν» είπε για τον Γιώργο Παπανδρέου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Με αφορμή αναφορές στον Γιώργο Παπανδρέου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον χαρακτήρισε «πρωθυπουργό του «λεφτά υπάρχουν», ενώ αναφέρθηκε και στις προειδοποιήσεις του Κώστα Καραμανλή για τους κινδύνους που αντιμετώπιζε τότε η χώρα. «Δεν θα ξαναγραφτεί η ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.