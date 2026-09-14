Γιώργος Μαζωνάκης: Η απάντηση του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής για την παρουσία της γιατρού στο Συνέδριο του 2023

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμετοχή γιατρού, συνδεδεμένης με ιατρείο στο Κολωνάκι που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Health Travel International Conference. Το ΙΚΠΙ τονίζει ότι η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Μάιο του 2023, δεν μπορούσε να γνωρίζει τυχόν παράνομες ιατρικές πράξεις της συγκεκριμένης γιατρού.

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Κοινωνία

Κολωνάκι- γιατρός- Μαζωνάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) δίνει διευκρινίσεις για τη συμμετοχή γιατρού, που συνδέεται με το ιατρείο στο Κολωνάκι, στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Health Travel International Conference.
  • Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Μάιο του 2023 και η επιλογή των ομιλητών έγινε από την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία δεν μπορούσε να γνωρίζει τυχόν παράνομες ιατρικές πράξεις.
  • Η Οργανωτική Επιτροπή είχε την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή των ομιλητών, ενώ οι φορείς που έθεσαν το συνέδριο υπό την αιγίδα τους, όπως τα Υπουργεία Υγείας και Τουρισμού, δεν συμμετείχαν στη διαμόρφωση του προγράμματος.

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Διευκρινίσεις για τη συμμετοχή της γιατρού που συνδέεται με το ιατρείο στο Κολωνάκι στο οποίο είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Health Travel International Conference, δίνει το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ).

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Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο ομότιμος καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, διευθυντής ΙΚΠΙ, Γιάννης Τούντας, το συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Μάιο του 2023 και η επιλογή των ομιλητών έγινε από την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία δεν μπορούσε να γνωρίζει τυχόν παράνομες ιατρικές πράξεις.

Eιδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Με αφορμή ανυπόστατες αναφορές σχετικά με τη συμμετοχή προσώπων ή φορέων στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ταξιδιωτικού Τουρισμού, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, χωρίς φυσική παρουσία, στις 4 και 5 Μαΐου 2023, το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής διευκρινίζει τα ακόλουθα:

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Επρόκειτο για διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας, του υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονταν διεθνούς κύρους επιστήμονες, καθώς και στελέχη και εκπρόσωποι διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών. Οι ομιλητές του συνεδρίου επελέγησαν ύστερα από προτάσεις των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής. Η Οργανωτική Επιτροπή, που έχει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάρτιση του προγράμματος και για την επιλογή των ομιλητών, ούτε ήταν αρμόδια αλλά ούτε και μπορούσε να ελέγξει την αξιοπιστία των βιογραφικών κάθε ομιλητή ούτε βέβαια να είναι ενήμερη για τυχόν παράνομες ιατρικές πράξεις για τις οποίες ουδείς γνώριζε.

Ως εκ τούτου, οι προσκεκλημένοι ομιλητές, τα πρόσωπα που απηύθυναν χαιρετισμό εκπροσωπώντας τους φορείς που έδωσαν την αιγίδα, καθώς και οι φορείς που έθεσαν το συνέδριο υπό την αιγίδα τους, δεν συμμετείχαν στη διαμόρφωση του προγράμματος ούτε στην επιλογή των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

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Το ΙΚΠΙ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ακριβή και υπεύθυνη ενημέρωση και προβαίνει στην παρούσα διευκρίνιση προς αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων και αυθαίρετων συσχετισμών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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