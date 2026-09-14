Γιώργος Μαζωνάκης: Μια απέραντη λαοθάλασσα αγάπης στην Νίκαια – Λευκά τριαντάφυλλα και αμέτρητα στεφάνια στην εκκλησία

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτης θλίψης, η Νίκαια, η γειτονιά που τον γέννησε, τον μεγάλωσε και την οποία δεν ξέχασε ποτέ, και μαζί της όλη η Ελλάδα, αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Από νωρίς το πρωί, ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος στη Νίκαια έχει μετατραπεί σε ένα πέλαγος από λουλούδια και δάκρυα, καθώς χιλιάδες άνθρωποι συρρέουν για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Μια απέραντη λαοθάλασσα αγάπης

Η προσέλευση του κόσμου είναι πρωτοφανής. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, θαυμαστές που μεγάλωσαν με τις επιτυχίες του, φίλοι, συνεργάτες και συγγενείς, σχηματίζουν ατελείωτες ουρές που φτάνουν στους γύρω δρόμους.

Η συγκίνηση είναι έκδηλη σε κάθε πρόσωπο, ενώ η ατμόσφαιρα φορτίζεται κάθε φορά που από τα ηχεία ακούγονται χαμηλόφωνα οι μελωδίες των τραγουδιών του που σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή.

Λευκά τριαντάφυλλα και αμέτρητα στεφάνια

Ο προαύλιος χώρος της εκκλησίας έχει κατακλυστεί από εκατοντάδες στεφάνια που κατέφθασαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από συναδέλφους του από τον καλλιτεχνικό χώρο, εκπροσώπους του πολιτισμού αλλά και απλούς ανθρώπους που τον αγάπησαν για την αυθεντικότητα και το σπάνιο ταλέντο του. Πλήθος λευκών τριαντάφυλλων και γαρυφάλλων εναποτίθενται συνεχώς, ενώ η οικογένεια έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί να στηρίξει τη μνήμη του προσφέροντας δωρεά στον οργανισμό Humanity Greece.