Θάνατος ηλικιωμένης σε γηροκομείο στο Ηράκλειο: Μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια υπέβαλλε η οικογένεια της

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Στα χέρια της Δικαιοσύνης και των αστυνομικών Αρχών, βρίσκεται πλέον η υπόθεση του αιφνίδιου θανάτου μιας 80χρονης γυναίκας σε γηροκομείο, του νομού Ηρακλείου Κρήτης. Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο, τα σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες φροντίδας και τα μέτρα ασφαλείας, στις δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων.

Από την ανακοπή στην πνιγμονή: Η ανατροπή της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η άτυχη ηλικιωμένη, η οποία διέμενε στη συγκεκριμένη δομή από την 1η Ιουλίου, άφησε την τελευταία της πνοή το μεσημέρι της Τρίτης (08/09). Αρχικά, οι υπεύθυνοι του κέντρου ενημέρωσαν τηλεφωνικά τους συγγενείς της, αναφέροντας πως η 80χρονη, υπέστη πιθανότατα ανακοπή καρδιάς.

Ωστόσο, η οικογένεια δεν πείστηκε από την πρώτη αυτή εκτίμηση. Ζήτησε άμεσα τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και προχώρησε στον ορισμό τεχνικού συμβούλου.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, ανέτρεψαν πλήρως τα αρχικά δεδομένα, καθώς ως επίσημη αιτία θανάτου, καταγράφηκε η «πνιγμονή λόγω τροφής».

Ρητή οδηγία για αλεσμένη τροφή και η μήνυση για ανθρωποκτονία

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, σε έγγραφη ενημέρωση από το ιατροδικαστικό τμήμα, γίνεται λόγος για «πνιγμονή λόγω τροφής», στοιχείο που αναπόφευκτα αλλάζει τα δεδομένα, με την οικογένεια να προχωρά τελικά στην υποβολή της μήνυσης, για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γιαγιά απεβίωσε γύρω στη 13.00 το μεσημέρι της Τρίτης (8/9/2026). «Ελάτε γιατί η μητέρα σας έπαθε κάτι…», φέρεται να ειπώθηκε τηλεφωνικά στην οικογένεια.

Η άτυχη γυναίκα φιλοξενούνταν στη συγκεκριμένη δομή από την 1η Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε δοθεί εξαρχής ρητή οδηγία, να σιτίζεται με αλεσμένη τροφή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια είχε δώσει από την πρώτη στιγμή σαφείς και ρητές οδηγίες στη διεύθυνση της δομής, ώστε η 80χρονη, να σιτίζεται αποκλειστικά με αλεσμένη τροφή. Παρά την οδηγία αυτή, την ημέρα του τραγικού συμβάντος φαίνεται πως σερβιρίστηκε στην ηλικιωμένη στερεά τροφή (κριθαράκι), γεγονός που οδήγησε στο μοιραίο γεγονός.

Έπειτα από τις αποκαλύψεις της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα παιδιά της εκλιπούσας κατέθεσαν μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως. Με τον τρόπο αυτό ζητούν την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό, καθώς και την αυστηρή απόδοση ευθυνών, σε όσους εμπλέκονται.

Η προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ παράλληλα εγείρονται εκ νέου κρίσιμα ερωτήματα για την επάρκεια του προσωπικού, το επίπεδο εξειδίκευσης και τους ελέγχους των αρμόδιων φορέων, στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.