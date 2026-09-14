Γερμανία: Πρώτη δύναμη το CDU στην Κάτω Σαξονία – Υπερτριπλασίασε τα ποσοστά του το ακροδεξιό AfD

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) αναδείχθηκε πρώτη δύναμη, ενώ η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) υπερτριπλασίασε τα ποσοστά της, εδραιώνοντας την ακροδεξιά και στα δυτικά κρατίδια της Γερμανίας. Τα αποτελέσματα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ενόψει των επικείμενων κρατιδιακών εκλογών σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

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Διεθνή Νέα

Γερμανία εκλογές Σαξονία
Φωτογραφία αρχείου: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις αυτοδιοικητικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας, συγκεντρώνοντας το 27% των ψήφων.
  • Η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) υπερτριπλασίασε τα ποσοστά της σε σχέση με το 2021, φτάνοντας στο 15,9%, εδραιώνοντας την ακροδεξιά και στα δυτικά κρατίδια της χώρας.
  • Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) περιορίστηκε στο 24,6%, ενώ η Αριστερά κατάφερε να διπλασιάσει τα ποσοστά της, φτάνοντας το 6%.

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Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU), του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, στις αυτοδιοικητικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας, με την παράλληλη αισθητή ενίσχυση της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD) να πιστοποιεί ότι η ακροδεξιά αποκτά πλέον ισχυρά ερείσματα και στα δυτικά κρατίδια της χώρας.

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Τα αποτελέσματα και η συμμετοχή

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα:

  • το CDU συγκέντρωσε το 27% των ψήφων (-4,5 από τις εκλογές του 2021),
  • το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) περιορίστηκε στο 24,6% (-5,4) και
  • το AfD έφτασε στο 15,9% (+11,3).

Ακολουθούν:

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  • οι Πράσινοι με 14,1% (-1,8) και
  • η Αριστερά με 6% (+3,2).

Η προσέλευση στις κάλπες έφθασε στο 64,6% (57% το 2021), ενώ δικαίωμα ψήφου είχαν 6,3 εκατομμύρια πολίτες.

Στην πρωτεύουσα του κρατιδίου, το Ανόβερο, ο νυν δήμαρχος Μπελίτ Ονάι από τους Πράσινους προηγείται σαφώς του αντιπάλου του ‘Αξελ φον ντερ Όχε (SPD) και η εκλογή θα κριθεί στις επαναληπτικές εκλογές, στις 27 Σεπτεμβρίου.

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Εδραίωση της ακροδεξιάς

Μόλις μία εβδομάδα μετά τη νίκη του AfD στην Σαξονία-‘Ανχαλτ και ενόψει των κρατιδιακών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, οι τοπικές εκλογές στην πατρίδα της Volkswagen, μιας από τις γερμανικές βιομηχανίες με τα σοβαρότερα προβλήματα το τελευταίο διάστημα, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Το AfD, υπερτριπλασιάζοντας τα ποσοστά του σε σχέση με το 2021, αποδεικνύει ότι δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά «ανατολικογερμανικό φαινόμενο», αλλά εδραιώνεται και στις δυτικές περιοχές της χώρας, παρά το γεγονός μάλιστα ότι το Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος της Κάτω Σαξονίας έχει χαρακτηρίσει την τοπική οργάνωση «υπό παρακολούθηση ακροδεξιά οργάνωση».

Επιπλέον, οι αρμόδιες δημοτικές επιτροπές απέκλεισαν σε αυτές τις εκλογές τέσσερις υποψηφίους του AfD, αμφισβητώντας την αφοσίωσή τους στο γερμανικό Σύνταγμα. Για αυτό, αλλά και για την ταξινόμησή του, το AfD έχει κινηθεί νομικά.

Στους νικητές των χθεσινών εκλογών συγκαταλέγεται επίσης η Αριστερά, η οποία κατάφερε από τις προηγούμενες να διπλασιάσει τα ποσοστά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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