Γερμανία: Πρωτιά της CDU στην Κάτω Σαξονία, μεγάλη άνοδος της AfD – Τι δείχνουν τα exit polls

Στις τοπικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) αναμένεται να αναδειχθεί πρώτο, ενώ η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) καταγράφει σημαντική άνοδο, παραμένοντας ωστόσο τρίτη. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται εντός της ημέρας, με τη συμμετοχή να είναι υψηλότερη από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην πρώτη θέση στις τοπικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας αναμένεται να βρεθεί το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU), σύμφωνα με τα πρώτα exit polls, ενώ σημαντική άνοδο καταγράφει η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).
  • Ο ηγέτης της CDU στην Κάτω Σαξονία, Σεμπάστιαν Λέχνερ, δήλωσε αισιόδοξος για τη νίκη, αναγνωρίζοντας ωστόσο τη «δυσαρέσκεια για το Βερολίνο» και το «πρόβλημα φερεγγυότητας» της παράταξης.
  • Η συμμετοχή στις εκλογές ήταν υψηλότερη από ό,τι πριν από πέντε χρόνια, ενώ στη Βόλφσμπουργκ ο δήμαρχος της CDU κέρδισε από τον πρώτο γύρο, σε αντίθεση με το Ανόβερο όπου αναμένεται δεύτερος γύρος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην πρώτη θέση στις τοπικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας αναμένεται να βρεθεί το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με τα πρώτα exit polls.

Σημαντική άνοδο καταγράφει την ίδια ώρα η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία ωστόσο παραμένει στην τρίτη θέση, πίσω από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Τα επίσημα και τελικά αποτελέσματα αναμένονται εντός της ημέρας, προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια ο συσχετισμός δυνάμεων στο κρατίδιο.

Ο Σεμπάστιαν Λέχνερ, ο ηγέτης της CDU στην Κάτω Σαξονία, εμφανιζόταν αισιόδοξος για τη νίκη χθες βράδυ.

Δήλωνε πεπεισμένος ότι το κρατίδιο θα δείξει πως δεν ακολουθεί την εθνική τάση, παρατήρησε πάντως ότι «κι εμείς παρατηρούμε τη δυσαρέσκεια για το Βερολίνο» και ότι η παράταξη έχει «πρόβλημα φερεγγυότητας» που πρέπει να συζητήσει ήρεμα τις επόμενες εβδομάδες, καθώς «πιστεύω πως μπορεί να χρειάζεται πολιτική αλλαγή».

Ερωτηθείς για το μέλλον του Μερτς, μια εβδομάδα μετά την πανωλεθρία στη Σαξονία-Άνχαλτ που πυροδότησε τις ζυμώσεις, ο Λέχνερ είπε πως δεν είναι η ώρα να γίνουν συζητήσεις για τα πρόσωπα, η CDU πρέπει να προετοιμαστεί για τις προσεχείς αναμετρήσεις στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία και στο Βερολίνο την επόμενη εβδομάδα.

«Κατόπιν θα συζητήσουμε στο CDU, ως ομάδα, πώς μπορούμε να προσφέρουμε απτή ανακούφιση στον κόσμο σε αυτό τη χώρα και να εφαρμόσουμε πολιτική που θα φέρει οικονομική ανάκαμψη», πρόσθεσε.

Η συμμετοχή στις εκλογές στην Κάτω Σαξονία ήταν υψηλότερη από ό,τι πριν από πέντε χρόνια: η εφορευτική επιτροπή ανακοίνωσε πως είχε φτάσει το 50,67% ήδη στις 16:30.

Σε επίπεδο πόλεων, η πρώτη αναμέτρηση όπου η τάση φάνηκε ήταν στη Βόλφσμπουργκ, την πόλη της Volkswagen, όπου ο δήμαρχος Ντένις Βάιλμαν της CDU κέρδισε οριακά μεν αλλά από τον πρώτο γύρο την επανεκλογή του (50,1%), ακολουθούμενος από τον Κάρστεν Σνάιντερ (SPD), που έλαβε 15,5% και τον Τόμας Σικ (AfD) που περιορίστηκε στην τρίτη θέση με το 14,1%.

Ωστόσο στο Ανόβερο, την πρωτεύουσα του κρατιδίου, αναμένεται πως θα χρειαστεί δεύτερος γύρος. Με πάνω από τα δυο τρίτα των ψήφων να έχουν ενσωματωθεί, αναμενόταν πως σε αυτόν θα συμμετάσχουν ο απερχόμενος δήμαρχος Μπελίτ Ονάι (Πράσινοι) και ο Άξελ φον ντερ Όχε (SPD).

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