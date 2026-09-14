Γερμανία: Πρωτιά της CDU στην Κάτω Σαξονία, μεγάλη άνοδος της AfD – Τι δείχνουν τα exit polls

Στην πρώτη θέση στις τοπικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας αναμένεται να βρεθεί το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με τα πρώτα exit polls.

Σημαντική άνοδο καταγράφει την ίδια ώρα η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία ωστόσο παραμένει στην τρίτη θέση, πίσω από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Τα επίσημα και τελικά αποτελέσματα αναμένονται εντός της ημέρας, προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια ο συσχετισμός δυνάμεων στο κρατίδιο.

Kommunalwahlen in Niedersachsen • Infratest dimap / NDR – Hochrechnung 22:02 Uhr („Landestrend“): CDU 27,7 % (−4,0)

SPD 24,5 % (−5,5)

AfD 16,5 % (+11,9)

GRÜNE 13,6 % (−2,3)

DIE LINKE 5,9 % (+3,1)

FDP 3,6 % (−2,9)

Sonstige 8,2 % (−0,4) pic.twitter.com/qqxA0AWPjF — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) September 13, 2026

Ο Σεμπάστιαν Λέχνερ, ο ηγέτης της CDU στην Κάτω Σαξονία, εμφανιζόταν αισιόδοξος για τη νίκη χθες βράδυ.

Δήλωνε πεπεισμένος ότι το κρατίδιο θα δείξει πως δεν ακολουθεί την εθνική τάση, παρατήρησε πάντως ότι «κι εμείς παρατηρούμε τη δυσαρέσκεια για το Βερολίνο» και ότι η παράταξη έχει «πρόβλημα φερεγγυότητας» που πρέπει να συζητήσει ήρεμα τις επόμενες εβδομάδες, καθώς «πιστεύω πως μπορεί να χρειάζεται πολιτική αλλαγή».

Ερωτηθείς για το μέλλον του Μερτς, μια εβδομάδα μετά την πανωλεθρία στη Σαξονία-Άνχαλτ που πυροδότησε τις ζυμώσεις, ο Λέχνερ είπε πως δεν είναι η ώρα να γίνουν συζητήσεις για τα πρόσωπα, η CDU πρέπει να προετοιμαστεί για τις προσεχείς αναμετρήσεις στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία και στο Βερολίνο την επόμενη εβδομάδα.

«Κατόπιν θα συζητήσουμε στο CDU, ως ομάδα, πώς μπορούμε να προσφέρουμε απτή ανακούφιση στον κόσμο σε αυτό τη χώρα και να εφαρμόσουμε πολιτική που θα φέρει οικονομική ανάκαμψη», πρόσθεσε.

Η συμμετοχή στις εκλογές στην Κάτω Σαξονία ήταν υψηλότερη από ό,τι πριν από πέντε χρόνια: η εφορευτική επιτροπή ανακοίνωσε πως είχε φτάσει το 50,67% ήδη στις 16:30.

Σε επίπεδο πόλεων, η πρώτη αναμέτρηση όπου η τάση φάνηκε ήταν στη Βόλφσμπουργκ, την πόλη της Volkswagen, όπου ο δήμαρχος Ντένις Βάιλμαν της CDU κέρδισε οριακά μεν αλλά από τον πρώτο γύρο την επανεκλογή του (50,1%), ακολουθούμενος από τον Κάρστεν Σνάιντερ (SPD), που έλαβε 15,5% και τον Τόμας Σικ (AfD) που περιορίστηκε στην τρίτη θέση με το 14,1%.

In Wolfsburg holt der CDU Mann wahrscheinlich die absolute Mehrheit? War das zu erwarten? pic.twitter.com/bHO7ERJ6Kq — Marcel (@Marcel4EU) September 13, 2026

Ωστόσο στο Ανόβερο, την πρωτεύουσα του κρατιδίου, αναμένεται πως θα χρειαστεί δεύτερος γύρος. Με πάνω από τα δυο τρίτα των ψήφων να έχουν ενσωματωθεί, αναμενόταν πως σε αυτόν θα συμμετάσχουν ο απερχόμενος δήμαρχος Μπελίτ Ονάι (Πράσινοι) και ο Άξελ φον ντερ Όχε (SPD).