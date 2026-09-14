Σαουδική Αραβία: Έληξε ο κίνδυνος σε Τζαζάν, Νατζράν και άλλες δύο περιοχές

Η Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τη λήξη του κινδύνου στις επαρχίες Τζαζάν και Νατζράν, καθώς και στις πόλεις Άμπχα και Χαμίς Μουσαΐτ. Νωρίτερα, η Εθνική Πλατφόρμα Έγκαιρης Προειδοποίησης της χώρας είχε εκδώσει προειδοποίηση για «ενδεχόμενο κίνδυνο» στις συγκεκριμένες περιοχές, καλώντας τους πολίτες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος έχει πλέον παρέλθει στις επαρχίες Τζαζάν και Νατζράν, καθώς και στις πόλεις Άμπχα και Χαμίς Μουσαΐτ.
  • Νωρίτερα, η Εθνική Πλατφόρμα Έγκαιρης Προειδοποίησης της χώρας είχε εκδώσει προειδοποίηση για «ενδεχόμενο κίνδυνο» στις συγκεκριμένες περιοχές.
  • Με τη νεότερη ενημέρωση, οι αρμόδιες αρχές σηματοδοτούν τη λήξη της προειδοποίησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος έχει πλέον παρέλθει στις επαρχίες Τζαζάν και Νατζράν, καθώς και στις πόλεις Άμπχα και Χαμίς Μουσαΐτ.

Νωρίτερα, η Εθνική Πλατφόρμα Έγκαιρης Προειδοποίησης της χώρας είχε εκδώσει προειδοποίηση για «ενδεχόμενο κίνδυνο» στις συγκεκριμένες περιοχές, καλώντας τους πολίτες να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο και να παραμείνουν σε καταφύγιο έως ότου παρέλθει ο κίνδυνος.

Με τη νεότερη ενημέρωση, οι αρμόδιες αρχές σηματοδοτούν τη λήξη της προειδοποίησης.

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