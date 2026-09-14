Σαουδική Αραβία: Έληξε ο κίνδυνος σε Τζαζάν, Νατζράν και άλλες δύο περιοχές

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος έχει πλέον παρέλθει στις επαρχίες Τζαζάν και Νατζράν, καθώς και στις πόλεις Άμπχα και Χαμίς Μουσαΐτ.

تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقة نجران للتحذير من خطر، اتبع الآتي: pic.twitter.com/EN8u6FpACm — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 13, 2026

Νωρίτερα, η Εθνική Πλατφόρμα Έγκαιρης Προειδοποίησης της χώρας είχε εκδώσει προειδοποίηση για «ενδεχόμενο κίνδυνο» στις συγκεκριμένες περιοχές, καλώντας τους πολίτες να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο και να παραμείνουν σε καταφύγιο έως ότου παρέλθει ο κίνδυνος.

Με τη νεότερη ενημέρωση, οι αρμόδιες αρχές σηματοδοτούν τη λήξη της προειδοποίησης.