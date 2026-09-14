Τραμπ: Δεν θα καλυφθεί άμεσα η θέση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου μετά την αποχώρηση Λέβιτ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι δεν προτίθεται να καλύψει άμεσα τη θέση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, η οποία έμεινε κενή μετά την αποχώρηση της Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Ξέρετε τι θα κάνουμε για λίγο; Θα βάζουμε υπουργούς» να παραχωρούν τις καθιερωμένες ενημερώσεις προς τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από το αεροδρόμιο του Σάνον στην Ιρλανδία με προορισμό τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είναι ήδη εξοικειωμένοι με τη διαδικασία των ενημερώσεων στην αίθουσα Τύπου του Λευκού Οίκου. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι τελικά θα προχωρήσει στην επιλογή νέου εκπροσώπου, σημειώνοντας πως έχει ήδη λάβει «πάμπολλες» υποψηφιότητες.

Trump teases a surprise pick for his next Press Secretary saying he may have found the person over the weekend as contenders line up for the job#NYI pic.twitter.com/tfPiAuIGiw — NewYork-Insight (@NewYork_Insight) September 13, 2026

Κενή η θέση μετά την αποχώρηση της Λέβιτ

Η θέση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου παραμένει κενή από τα τέλη Αυγούστου, όταν η 28χρονη Κάρολαϊν Λέβιτ παραιτήθηκε, προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα μικρά παιδιά της.

Έκτοτε, στην Ουάσινγκτον έχουν ενταθεί οι συζητήσεις για το πρόσωπο που θα την αντικαταστήσει. Η Λέβιτ είχε καταγραφεί ως η νεότερη εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στην ιστορία και θεωρούνταν μία από τις πιο πιστές συνεργάτιδες του Τραμπ.

Η θητεία της χαρακτηρίστηκε από συχνές εντάσεις με τους δημοσιογράφους, δημόσιες αντεγκλήσεις και επιθετικές τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων στην αίθουσα Τύπου.