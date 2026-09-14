Υεμένη: Οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακατέλαβαν στρατηγικές θέσεις στην Ταΐζ από τους Χούθι

Στρατηγικές θέσεις στην επαρχία Ταΐζ ανακατέλαβαν οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης, οι οποίες βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Χούθι.
Όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις, οι κυβερνητικές δυνάμεις ανέκτησαν θέσεις με θέα προς την περιοχή Τζιρντάντ, στην περιφέρεια Σαμαγιατάιν, ενώ προχώρησαν προς την περιοχή Γκάιλ Μπάνι Ομάρ.
Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εντάσσονται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες των κυβερνητικών δυνάμεων να εκδιώξουν τους Χούθι από την επαρχία Ταΐζ.
Η στρατιωτική πηγή υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων κατασχέθηκε στρατιωτικός εξοπλισμός, ενώ οι Χούθι υπέστησαν «σοβαρές ανθρώπινες απώλειες».
Οι κυβερνητικές δυνάμεις έπληξαν επίσης θέσεις των Χούθι στις περιοχές Ντουμπάμπ, αλ-Ουαζίγια και Χάιφαν, καθώς και στην περιοχή αλ-Αφάιρα, στην περιφέρεια Τζαμπάλ Χαμπάσι.
القوات المسلحة تستعيد مواقع غربي تعز وتوسع عملياتها بإسناد جوي
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— المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية (@Yem_army_media) September 13, 2026