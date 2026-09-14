Υεμένη: Οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακατέλαβαν στρατηγικές θέσεις στην Ταΐζ από τους Χούθι

Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης, που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης, ανακατέλαβαν στρατηγικές θέσεις στην επαρχία Ταΐζ οι οποίες τελούσαν υπό τον έλεγχο των Χούθι. Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες εκδίωξης των Χούθι από την περιοχή, με αναφορές για κατάσχεση στρατιωτικού εξοπλισμού και «σοβαρές ανθρώπινες απώλειες» για τους Χούθι.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στρατηγικές θέσεις στην επαρχία Ταΐζ ανακατέλαβαν οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης, οι οποίες βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Χούθι.
  • Οι κυβερνητικές δυνάμεις ανέκτησαν θέσεις με θέα προς την περιοχή Τζιρντάντ και προχώρησαν προς την περιοχή Γκάιλ Μπάνι Ομάρ. Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες εκδίωξης των Χούθι από την επαρχία.
  • Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων κατασχέθηκε στρατιωτικός εξοπλισμός και οι Χούθι υπέστησαν «σοβαρές ανθρώπινες απώλειες». Οι κυβερνητικές δυνάμεις έπληξαν επίσης θέσεις των Χούθι σε διάφορες περιοχές.

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Στρατηγικές θέσεις στην επαρχία Ταΐζ ανακατέλαβαν οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης, οι οποίες βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Χούθι.

Όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις, οι κυβερνητικές δυνάμεις ανέκτησαν θέσεις με θέα προς την περιοχή Τζιρντάντ, στην περιφέρεια Σαμαγιατάιν, ενώ προχώρησαν προς την περιοχή Γκάιλ Μπάνι Ομάρ.

Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εντάσσονται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες των κυβερνητικών δυνάμεων να εκδιώξουν τους Χούθι από την επαρχία Ταΐζ.

Η στρατιωτική πηγή υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων κατασχέθηκε στρατιωτικός εξοπλισμός, ενώ οι Χούθι υπέστησαν «σοβαρές ανθρώπινες απώλειες».

Οι κυβερνητικές δυνάμεις έπληξαν επίσης θέσεις των Χούθι στις περιοχές Ντουμπάμπ, αλ-Ουαζίγια και Χάιφαν, καθώς και στην περιοχή αλ-Αφάιρα, στην περιφέρεια Τζαμπάλ Χαμπάσι.

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