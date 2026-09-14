Σουηδία: Οριακό προβάδισμα για την Κεντροαριστερά – «Θα σχηματίσουμε νέα κυβέρνηση», δηλώνουν οι Σοσιαλδημοκράτες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προβάδισμα καταγράφει το κεντροαριστερό αντιπολιτευτικό μπλοκ στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Σουηδία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, με καταμετρημένο το 84% των ψήφων.

Εφόσον η εικόνα αυτή επιβεβαιωθεί με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, η χώρα αναμένεται να αποκτήσει νέα κυβέρνηση.

«Εάν το αποτέλεσμα παραμείνει ως έχει, θα έχουμε νέα κυβέρνηση», δήλωσε η αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Μαγκνταλένα Άντερσον, μιλώντας σε συγκέντρωση στελεχών και υποστηρικτών του κόμματός της.