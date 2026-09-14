Σουηδία: Οριακό προβάδισμα για την Κεντροαριστερά – «Θα σχηματίσουμε νέα κυβέρνηση», δηλώνουν οι Σοσιαλδημοκράτες

Το κεντροαριστερό αντιπολιτευτικό μπλοκ καταγράφει προβάδισμα στις βουλευτικές εκλογές της Σουηδίας, με το 84% των ψήφων καταμετρημένο. Εφόσον επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα, η χώρα αναμένεται να αποκτήσει νέα κυβέρνηση, όπως δήλωσε η αρχηγός των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προβάδισμα καταγράφει το αριστερό αντιπολιτευτικό μπλοκ στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Σουηδία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.
  • Εφόσον η εικόνα αυτή επιβεβαιωθεί, η χώρα αναμένεται να αποκτήσει νέα κυβέρνηση.
  • Η αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Μαγκνταλένα Άντερσον, δήλωσε: «Εάν το αποτέλεσμα παραμείνει ως έχει, θα έχουμε νέα κυβέρνηση».

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Προβάδισμα καταγράφει το κεντροαριστερό αντιπολιτευτικό μπλοκ στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Σουηδία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, με καταμετρημένο το 84% των ψήφων.

Εφόσον η εικόνα αυτή επιβεβαιωθεί με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, η χώρα αναμένεται να αποκτήσει νέα κυβέρνηση.

«Εάν το αποτέλεσμα παραμείνει ως έχει, θα έχουμε νέα κυβέρνηση», δήλωσε η αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Μαγκνταλένα Άντερσον, μιλώντας σε συγκέντρωση στελεχών και υποστηρικτών του κόμματός της.

  1. Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (S): 28,01% (99 έδρες)
  2. Μετριοπαθείς (M): 10,84% (70 έδρες)
  3. Σουηδοί Δημοκράτες (SD): 17,68% (63 έδρες)
  4. Αριστερό Κόμμα (V): 8,15% (29 έδρες)
  5. Κόμμα Κέντρου (C): 7,07% (25 έδρες)
  6. Χριστιανοδημοκράτες (KD): 6,24% (22 έδρες)
  7. Πράσινο Κόμμα (MP): 6,08% (22 έδρες)
  8. Φιλελεύθεροι (L): 5,36% (19 έδρες)
Πηγή φωτογραφίας: Guardian
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