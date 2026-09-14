Σουηδία: Οριακό προβάδισμα για την Κεντροαριστερά – «Θα σχηματίσουμε νέα κυβέρνηση», δηλώνουν οι Σοσιαλδημοκράτες

Προβάδισμα καταγράφει το κεντροαριστερό αντιπολιτευτικό μπλοκ στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Σουηδία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, με καταμετρημένο το 84% των ψήφων.
Εφόσον η εικόνα αυτή επιβεβαιωθεί με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, η χώρα αναμένεται να αποκτήσει νέα κυβέρνηση.
«Εάν το αποτέλεσμα παραμείνει ως έχει, θα έχουμε νέα κυβέρνηση», δήλωσε η αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Μαγκνταλένα Άντερσον, μιλώντας σε συγκέντρωση στελεχών και υποστηρικτών του κόμματός της.
- Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (S): 28,01% (99 έδρες)
- Μετριοπαθείς (M): 10,84% (70 έδρες)
- Σουηδοί Δημοκράτες (SD): 17,68% (63 έδρες)
- Αριστερό Κόμμα (V): 8,15% (29 έδρες)
- Κόμμα Κέντρου (C): 7,07% (25 έδρες)
- Χριστιανοδημοκράτες (KD): 6,24% (22 έδρες)
- Πράσινο Κόμμα (MP): 6,08% (22 έδρες)
- Φιλελεύθεροι (L): 5,36% (19 έδρες)