Στενά του Ορμούζ: Αναβλήθηκε «για λόγους συναίνεσης» η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του Κόλπου στο Ομάν

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Η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αύριο μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ αναβλήθηκε, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός ανέφερε ότι «για λόγους συναίνεσης, η περιφερειακή συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη για αύριο στη Σαλάλα αναβάλλεται» και ότι η χώρα του «παραμένει δεσμευμένη στον διάλογο που ενισχύει τη σταθερότητα και τη συνεργασία» στην περιοχή.

In the interests of consensus the regional meeting set for tomorrow in Salalah has been postponed. We remain committed to fostering dialogue that supports stability and lasting cooperation in our region 🇧🇭 🇮🇷 🇮🇶 🇰🇼 🇴🇲 🇶🇦 🇸🇦 🇦🇪 Ορμούζ: Συμφωνία Ιράν-Ομάν για τις νέες διαδρομές – Οι χώρες του Κόλπου θα ενημερωθούν τη Δευτέρα — Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) September 13, 2026



Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, ONA, μετέδωσε ότι «αποφασίστηκε να μετατεθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία» η συνάντηση «προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν εποικοδομητικό διάλογο».

Το ιρανικό πρακτορείο Fars ανέφερε ότι η αναβολή της συνάντησης ήταν μια απόφαση που ελήφθη από κοινού από την Τεχεράνη και το Μουσκάτ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ