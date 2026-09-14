Στενά του Ορμούζ: Αναβλήθηκε «για λόγους συναίνεσης» η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του Κόλπου στο Ομάν

Η περιφερειακή συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, προγραμματισμένη να συζητήσει συμφωνίες για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, αναβλήθηκε. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, ανακοίνωσε την αναβολή «για λόγους συναίνεσης».

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Ιράν ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναβλήθηκε η συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, που επρόκειτο να συζητήσει συμφωνίες για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.
  • Η αναβολή έγινε «για λόγους συναίνεσης», όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, με στόχο τη δημιουργία «κατάλληλων συνθηκών για έναν εποικοδομητικό διάλογο».
  • Η απόφαση για αναβολή ελήφθη από κοινού από την Τεχεράνη και το Μουσκάτ, με το Ομάν να δηλώνει ότι «παραμένει δεσμευμένη στον διάλογο που ενισχύει τη σταθερότητα και τη συνεργασία».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αύριο μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ αναβλήθηκε, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι.

Μέση Ανατολή: 1 νεκρός από πλήγμα σε ιρανικό τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ – Ανησυχία για εκτίναξη των τιμών στο πετρέλαιο

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός ανέφερε ότι «για λόγους συναίνεσης, η περιφερειακή συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη για αύριο στη Σαλάλα αναβάλλεται» και ότι η χώρα του «παραμένει δεσμευμένη στον διάλογο που ενισχύει τη σταθερότητα και τη συνεργασία» στην περιοχή.


Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, ONA, μετέδωσε ότι «αποφασίστηκε να μετατεθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία» η συνάντηση «προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν εποικοδομητικό διάλογο».

Financial Times: Κρίσιμη διπλωματική κινητικότητα για τα Στενά του Ορμούζ – Συνάντηση Ιράν και χωρών του Κόλπου

Το ιρανικό πρακτορείο Fars ανέφερε ότι η αναβολή της συνάντησης ήταν μια απόφαση που ελήφθη από κοινού από την Τεχεράνη και το Μουσκάτ.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ