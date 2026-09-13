ΠΑΟΚ – Άρης 2-0: Ασπρόμαυρο το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, δείτε τα highlights

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, επικρατώντας 2-0 του Άρη στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της Super League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» χρειάστηκε μόλις ένα δεκάλεπτο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου για να βάλει τις βάσεις της νίκης, πετυχαίνοντας δύο γκολ και διαχειριζόμενος στη συνέχεια το προβάδισμά του.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ έφτασε τους εννέα βαθμούς και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Αντίθετα, ο Άρης γνώρισε τη δεύτερη διαδοχική του ήττα και παρέμεινε στους έξι βαθμούς.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τις στιγμές τους, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, όμως δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν. Παράλληλα, οι «κίτρινοι» εξέφρασαν έντονα παράπονα για τις αποφάσεις του Ιταλού διαιτητή Κολόμπο, εκδίδοντας μάλιστα σχετική ανακοίνωση κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Το πρώτο διάστημα της αναμέτρησης κύλησε χωρίς πολλές φάσεις, με τον Άρη να καταγράφει την πρώτη σημαντική ευκαιρία. Στο 15ο λεπτό, ο Καντεβέρε πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ, όμως ο Παβλένκα αντέδρασε αποτελεσματικά και κράτησε το μηδέν.

Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, ήταν αυτός που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 32’, ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι για χέρι του Φαμπιάνο, έπειτα και από έλεγχο της φάσης μέσω VAR. Ο Εντιαγέ ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε, ανοίγοντας το σκορ για τους γηπεδούχους.

Ο Άρης προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, με τον Γένσεν να δοκιμάζει τα αντανακλαστικά του Παβλένκα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο ΠΑΟΚ χτύπησε ξανά λίγο πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Στο 42’, ο Εντιαγέ έκλεψε την μπάλα και ξεκίνησε την αντεπίθεση. Ο Ζαφείρης βρήκε τον Τάισον, ο οποίος γύρισε την μπάλα στην περιοχή. Μετά την προσπάθεια του Φαμπιάνο και την απόκρουση του Βέλιου, ο Ζίβκοβιτς βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και από κοντά διαμόρφωσε το 2-0.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε κοντά και σε τρίτο τέρμα. Ο Πέλκας έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε στον Ζαφείρη και ο Βέλιος απομάκρυνε, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Ζίβκοβιτς σημάδεψε το δοκάρι στο 51’.

Όσο περνούσε η ώρα, ο Άρης ανέβαζε την πίεσή του και αναζητούσε ένα γκολ που θα τον έβαζε ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα. Η κεφαλιά του Φαμπιάνο στο 73’ πέρασε άουτ, ενώ στο 80’ ο Μορόν δεν κατάφερε επίσης να βρει στόχο με το σουτ του.

Ο ΠΑΟΚ κράτησε μέχρι το τέλος το υπέρ του 2-0 και πανηγύρισε μια σημαντική νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, έχοντας ουσιαστικά «καθαρίσει» την υπόθεση από το πρώτο ημίχρονο.

Γκολ: 32’ πέν. Εντιαγέ, 42’ Ζίβκοβιτς

Κίτρινες κάρτες: 3’ Κένι, 20’ Ζαφείρης, 77’ Εντιαγέ / 25’ Καντεβέρε

Κόκκινη κάρτα: –

Δοκάρι: 51’ Ζίβκοβιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (64’ Γιάκιτς), Ούγκρεσιτς, Πέλκας (73’ Χατσίδης), Τάισον (73’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (85’ Άλι), Εντιαγέ (85’ Μύθου).

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Σούταλο, Φαμπιάνο, Φαντιγκά (78’ Πετρίς), Μπασίρου (46’ Γκαρθία), Ράτσιτς, Γιαννιώτας (78’ Κουαμέ), Γένσεν, Γκαρέ (85’ Παλάσιος), Καντεβέρε (61’ Μορόν).

Τα highlights της αναμέτρησης: