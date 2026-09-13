Καλαμάτα – Βόλος 3-1: Πρώτη νίκη της «μαύρης θύελλας» στη Super League με ανατροπή

Η Καλαμάτα νίκησε 3-1 τον Βόλο με ανατροπή στο Περιστέρι. Ο Γκονζάλες έδωσε το προβάδισμα στον Βόλο, όμως δύο γκολ του Χάμζα και ένα του Μπολίβαρ χάρισαν στη «Μαύρη Θύελλα» την πρώτη νίκη της μετά την επιστροφή της στη Super League.

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Αθλητισμός

Καλαμάτα - Βόλος
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Την πρώτη νίκη της στη Super League μετά την επιστροφή της στην κατηγορία έπειτα από 26 χρόνια πανηγύρισε η Καλαμάτα, η οποία επικράτησε με 3-1 του Βόλου, ανατρέποντας το εις βάρος της σκορ.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Περιστέρι, καθώς το γήπεδο της Καλαμάτας δεν είναι ακόμη έτοιμο. Ο Βόλος μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και δημιούργησε την πρώτη σημαντική ευκαιρία με τον Τζόκα, ο οποίος σημάδεψε το δοκάρι.

Στο 26ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Γκονζάλες, έπειτα από ασίστ του Τζόκα, και πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα.

Η ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο

Η Καλαμάτα αντέδρασε μετά την ανάπαυλα και έφτασε στην ισοφάριση στο 59′. Ο Χάμζα με γυριστό σουτ πέτυχε το πρώτο του γκολ στη Super League και έκανε το 1-1 για τη «Μαύρη Θύελλα».

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 84′, όταν ο Μπολίβαρ βρέθηκε απέναντι από τον Κοσέλεφ και επιχείρησε το σουτ, με την μπάλα να κοντράρει σε αμυντικό πριν καταλήξει στα δίχτυα για το 2-1.

Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Χάμζα στις καθυστερήσεις, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση.

Με τη νίκη αυτή, η Καλαμάτα έφτασε τους 4 βαθμούς και βρίσκεται στην 9η θέση της Super League, ενώ ο Βόλος παρέμεινε στους 2 βαθμούς και καταλαμβάνει την 11η θέση.

Καλαμάτα (Χριστοφιλέας): Γκέλιος – Καλουτσικίδης, Αλόνσο, Στρούγγης, Ροντρίγκες – Μπονέτο (65′ Λιατσικούρας), Πινιέιρο (90′ Μπακαγιόκο) – Σίγκουρντσον (78′ Ντιαρά), Χάμζα, Μορέιρα – Μπολίβαρ (90′ Χατζηθεοδωρίδης).
Βόλος (Μπράτσος): Κοσέλεφ – Λυκουρίνος, Κάργας, Ελ-Σαουμπί (48′ Αγιάκουα), Μεντίλ (77′ Μύγας) – Κόμπα, Γρόσδης (60′ Κρέσπι) – Τζόκα, Γκονζάλες (77′ Χαραλάμπογλου), Λάμπρου – Φουρτάδο (60′ Μπούρνιτς).

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