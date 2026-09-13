Γιώργος Μαζωνάκης: Η στιγμή που το φέρετρο του τραγουδιστή φτάνει στην εκκλησία – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

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Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά την άφιξη της σορού του στην εκκλησία λίγο μετά τις 19:30.

Άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο συνόδευσαν το φέρετρο υπό τους ήχους μεγάλων επιτυχιών του τραγουδιστή, ενώ ακούστηκε επανειλημμένα η φράση «Αθάνατος».

Αρκετοί κρατούσαν λευκά τριαντάφυλλα, ενώ άλλοι είχαν μαζί τους χαρτόνια στα οποία αναγραφόταν η φράση «σε ευχαριστούμε», περιμένοντας έξω από τον ναό για να αποτίσουν φόρο τιμής στον καλλιτέχνη.

Τα λόγια ανθρώπων που βρέθηκαν στην εκκλησία

«Το καλύτερο παιδί» και «ένας υπέροχος άνθρωπος» ήταν μεταξύ των φράσεων που επαναλάμβαναν τόσο άνθρωποι που γνώριζαν τον Γιώργο Μαζωνάκη όσο και θαυμαστές που παρακολουθούσαν την καλλιτεχνική του πορεία.

Κατά τη διέλευση του φερέτρου μπροστά από το συγκεντρωμένο πλήθος, κορίτσια και αγόρια ξέσπασαν σε κλάματα, ενώ αρκετοί παρακολουθούσαν την άφιξη της σορού εμφανώς συγκινημένοι.

Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος λίγο μετά τις 19:30, παρουσία πλήθους ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί για να τον αποχαιρετήσουν.

Δείτε τη στιγμή που έφτασε η σορός στην εκκλησία: