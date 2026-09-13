Γιώργος Μαζωνάκης: Ανοιχτή στο κοινό η εξόδιος ακολουθία, σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή – Όλα έτοιμα για την «λαϊκή αγρυπνία»»

Χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να βρεθούν στη Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας και θα είναι ανοιχτή στο κοινό, ενώ η ταφή στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Τη διευκρίνιση έδωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Χ. Λυκούδης, μετά τη σύγχυση που προκάλεσε η αρχική ανακοίνωση για την κηδεία του τραγουδιστή. Η διατύπωση της ανακοίνωσης είχε δημιουργήσει την εντύπωση ότι τόσο η εξόδιος ακολουθία όσο και η ταφή θα πραγματοποιούνταν χωρίς την παρουσία του κοινού.

Όπως αποσαφήνισε ο δικηγόρος, ο περιορισμός αφορά αποκλειστικά την ταφή, ενώ συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές θα μπορούν να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία.

Η διευκρίνιση του δικηγόρου της οικογένειας

Μιλώντας στο ERTNEWS, ο Χ. Λυκούδης ανέφερε:

«Έχει γίνει μία παρερμηνεία και, δυστυχώς, πράγματι παρερμηνεύτηκε η δήλωση. Μάλλον δεν ήταν και εξαιρετικά ακριβής η δήλωση της οικογένειας. Η αλήθεια είναι ότι θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από σήμερα στις 7:30. Στη 1 αύριο θα γίνει η εξόδιος ακολουθία στην Αγία Τριάδα. Σε στενό οικογενειακό κύκλο θα γίνει μόνο η ταφή του στο Τρίτο Νεκροταφείο. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στην Αγία Τριάδα, παρουσία των χιλιάδων φίλων του Γιώργου.

Έχω παρακαλέσει την οικογένεια να βγάλει ένα διευκρινιστικό δελτίο Τύπου. Νομίζω ότι είναι θέμα των επόμενων ωρών», ανέφερε.

Ο δικηγόρος έχει ζητήσει από την οικογένεια να εκδώσει διευκρινιστικό δελτίο Τύπου, ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως το πρόγραμμα.

Η οικογένεια έχει επίσης ζητήσει, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του τραγουδιστή με δωρεά στη Humanity Greece.

Χιλιάδες άνθρωποι αναμένονται στην Αγία Τριάδα

Από το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, η Νίκαια αναμένεται να υποδεχθεί χιλιάδες ανθρώπους στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, όπου έχει προγραμματιστεί λαϊκή αγρυπνία στις 19:30 στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Κατά τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας, η προσέλευση ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 25.000 ανθρώπους, με αποτέλεσμα οι Αρχές να έχουν λάβει αυξημένα μέτρα για τη διαχείριση του πλήθους.

Για πολλούς, ο αποψινός αποχαιρετισμός δεν θα είναι απλώς μια παρουσία σε μια εκκλησία. Θα είναι μια ευκαιρία να επιστρέψουν, έστω για λίγο, στις στιγμές που τους χάρισε η φωνή και τα τραγούδια του.

Τραγούδια που συνόδευσαν χαρές, χωρισμούς, έρωτες και δύσκολες στιγμές θα αποτελέσουν τις αναμνήσεις με τις οποίες ο κόσμος θα τον κρατήσει στη μνήμη του.

Το enikos.gr σας δείχνει εικόνα από τις προετοιμασίες στον ιερό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, την εκκλησία όπου θα βρίσκεται από τις 19:30, η σορός του δημοφιλούς τραγουδιστή, για την «λαϊκή αγρυπνία», όπως την ανακοίνωσε η οικογένειά του, ως μια ύστατη πράξη αγάπης και τιμής στη μνήμη του.

Η αγρυπνία θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Οι προετοιμασίες γύρω από τον ναό ολοκληρώθηκαν από το μεσημέρι. Στην περιοχή έχουν τοποθετηθεί κιγκλιδώματα, ενώ έχουν διαμορφωθεί χώροι για τα τηλεοπτικά συνεργεία που θα καλύψουν την αγρυπνία.

Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ θα βρίσκεται σε ετοιμότητα. Όπως μετέδωσε το Mega, σε επιφυλακή θα βρίσκεται και το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, λόγω της μεγάλης προσέλευσης που αναμένεται στην περιοχή.

Η αγρυπνία έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες, ώστε να μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή.

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Ο δεσμός του Γιώργου Μαζωνάκη με τη Νίκαια

Η επιλογή του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας συνδέεται και με τη σχέση που διατηρούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τη Νίκαια, όπου μεγάλωσε και πέρασε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια.

Ο τραγουδιστής διατήρησε ισχυρούς δεσμούς με τη γειτονιά του σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, παρά την αναγνωρισιμότητα που απέκτησε μέσα από την καλλιτεχνική του πορεία. Επέστρεφε στο πατρικό του σπίτι και επισκεπτόταν σημεία της περιοχής με τα οποία ήταν συνδεδεμένες αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια.

Τη Δευτέρα, μετά την εξόδιο ακολουθία στην Αγία Τριάδα, θα ακολουθήσει η ταφή στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία αποκλειστικά της οικογένειας.

Meta Description: Ανοιχτή στο κοινό θα είναι η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, ενώ η ταφή στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Σύνοψη: Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια και θα είναι ανοιχτή στο κοινό. Η ταφή στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί μόνο παρουσία της οικογένειας. Από το βράδυ της Κυριακής αναμένονται χιλιάδες άνθρωποι στη Νίκαια για τη λαϊκή αγρυπνία στη μνήμη του τραγουδιστή.

Τα πέντε κρίσιμα ζητήματα και τα ερωτήματα για τις ώρες πριν από την ενημέρωση του ΕΚΑΒ

Στο μεταξύ, πέντε κρίσιμα ζητήματα που, όπως υποστήριξε, προκύπτουν από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έθεσε στο ΕΡΤnews ο Γιώργος Καλλιακμάνης, εστιάζοντας στη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου, στη χρήση του μηχανήματος, στους χειρισμούς μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τέτοιες δραστηριότητες.

Στο επίκεντρο των αναφορών του βρέθηκε κυρίως το χρονικό διάστημα από τη λειτουργία του μηχανήματος έως την ενημέρωση του ΕΚΑΒ, καθώς, όπως ανέφερε, από τα στοιχεία των ωρών προκύπτουν ερωτήματα για το τι συνέβη στο ιατρείο και για τους χειρισμούς που ακολούθησαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, το μηχάνημα φέρεται να τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14, ενώ η καταγραφή της λειτουργίας του ολοκληρώθηκε περίπου στις 14:57. Η ενημέρωση του ΕΚΑΒ έγινε αργότερα, γεγονός που αφήνει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προς διερεύνηση.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης υποστήριξε ότι το πρώτο ζήτημα αφορά το κατά πόσο υπήρχε δικαίωμα να βρίσκονται και να χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα μηχανήματα στον χώρο, καθώς και αν οι εμπλεκόμενοι διέθεταν τις απαιτούμενες ειδικότητες για τις συγκεκριμένες πράξεις.

Ως δεύτερο ζήτημα έθεσε τους χειρισμούς που, σύμφωνα με την εκτίμησή του, έγιναν μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Όπως ανέφερε, από τις ώρες που προκύπτουν από τα διαθέσιμα στοιχεία δημιουργούνται ερωτήματα για το αν επιχειρήθηκε να δοθεί η εικόνα ότι γίνονταν προσπάθειες επαναφοράς του στη ζωή, ενώ παράλληλα καθυστερούσε η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι πρέπει να διερευνηθεί εάν υπήρξε παραπλάνηση πολιτών σχετικά με τις θεραπείες που παρέχονταν στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς, όπως ανέφερε, παρουσιάζονταν ως διαδικασίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αναζωογόνηση ή στην αντιγήρανση.

Τρίτο ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ενημέρωση του νοσοκομείου. Όπως σημείωσε, οι άνθρωποι που βρίσκονταν στον χώρο θα έπρεπε να μεταβούν μαζί με τον ασθενή στο νοσοκομείο και να ενημερώσουν με ακρίβεια τους γιατρούς για το τι είχε προηγηθεί, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασής του και της ιατρικής πράξης που είχε προηγηθεί.

Το τέταρτο ζήτημα που έθεσε αφορά τη δεοντολογία και την ευθύνη όσων παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, ενώ ως πέμπτο και σημαντικότερο ανέδειξε την ανάγκη για αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο και συστηματικούς ελέγχους.

«Όλα αυτά τα ιατρεία, εκ του αποτελέσματος, φαίνεται ότι λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα», ανέφερε, θέτοντας το ερώτημα ποιος ελέγχει αν ένας χώρος διαθέτει νόμιμα τα συγκεκριμένα μηχανήματα, αν αυτά χρησιμοποιούνται από τις προβλεπόμενες ειδικότητες και αν οι υπηρεσίες που διαφημίζονται ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όπως σημείωσε, ο πολίτης που επισκέπτεται έναν χώρο ο οποίος εμφανίζεται ως νόμιμο ιατρείο δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποια μηχανήματα επιτρέπεται να υπάρχουν σε αυτόν, ποιος έχει δικαίωμα να τα χειρίζεται ή ποια προσόντα διαθέτει κάθε επαγγελματίας.

«Δεν μπορεί ούτε να κάτσει να κάνει έρευνα για τα πτυχία του γιατρού, ούτε αν το μηχάνημα που έχει μέσα και κάνει αυτή τη διαδικασία είναι νόμιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αναλάβουν οι αρμόδιοι φορείς τον έλεγχο.

Στο επίκεντρο το χρονικό των κρίσιμων ωρών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ακολουθία των γεγονότων της υπόθεσης. Όπως ανέφερε, ο Μαζωνάκης φέρεται να έφτασε στον χώρο στις 13:55, ενώ στις 14:14 καταγράφεται η έναρξη λειτουργίας του μηχανήματος. Στις 14:45, σύμφωνα με την περιγραφή του, καταγράφηκε φωτογραφία που φέρεται να στάλθηκε στον γιατρό, ενώ ο τραγουδιστής φέρεται να μην είχε πλέον τις αισθήσεις του.

Η λειτουργία του μηχανήματος σταμάτησε περίπου στις 14:57, ενώ το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε αρκετά αργότερα. Τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα επιβεβαιώνουν ότι η καταγραφή της λειτουργίας άρχισε στις 14:14 και διήρκεσε περίπου 42 λεπτά, ενώ η ακριβής ώρα άφιξης του Μαζωνάκη αποτελεί επίσης αντικείμενο έρευνας, καθώς έχουν καταγραφεί διαφορετικές αναφορές.

Το βασικό ερώτημα, όπως το έθεσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, είναι τι συνέβη σε αυτό το χρονικό διάστημα και γιατί μεσολάβησε τόσος χρόνος μέχρι να ενημερωθεί το ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ποινική διάσταση της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη της κατηγορίας θα εξαρτηθεί από τα ευρήματα της έρευνας και τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν. Στην παρούσα φάση, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία, θα μπορούσε να εξεταστεί διαφορετικός νομικός χαρακτηρισμός, κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση που θα κριθεί από τα στοιχεία της δικογραφίας και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Το συνολικό ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν περιορίζεται στην υπόθεση του συγκεκριμένου ιατρείου. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται χώροι που παρέχουν ιατρικές ή συναφείς υπηρεσίες, τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν και τα προσόντα όσων πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες πράξεις. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε τη δημιουργία σαφούς θεσμικού πλαισίου και ουσιαστικούς ελέγχους, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά.