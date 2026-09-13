Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: «Από το “λεφτά υπάρχουν” στο “δώσ’ τα όλα”»

Για «υποσχέσεις πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς να εξηγεί ποιος θα πληρώσει το κόστος τους», επέκρινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για τις δηλώσεις του στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου από την 90η ΔΕΘ.

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στην εποχή του ‘λεφτά υπάρχουν’ ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του ‘δωσ’ τα όλα’», είπε ο Παύλος Μαρινάκης τονίζοντας ότι «από τότε μέχρι σήμερα έχουν τελειώσει οι ψευδαισθήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης έταξε, μεταξύ άλλων, τετραήμερη εργασία, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, εξαγορά ‘κόκκινων’ δανείων και γενικές μειώσεις άμεσων ή έμμεσων φόρων, κάνοντας λόγο για μέτρα συνολικού κόστους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ».

«Το μόνο που ‘ξέχασε’ να μας πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε: «Η απάντηση είναι εύκολη σε αυτό το ερώτημα: ο ελληνικός λαός».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «είδε» ομοιότητες μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας: «Αν σε κάτι είχαν δίκιο στο ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη ήταν ότι το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα αντέγραψε ένα μεγάλο μέρος του ‘προγράμματός’ τους».

Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τον ‘διαιτητή’ για το ποιος αντέγραψε πρώτος τον άλλον». «Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας και ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.