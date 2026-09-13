Παπανδρέου προς Μητσοτάκη: Ο κύκλος στο Καστελλόριζο άνοιξε με ευθύνη της παράταξής του

Στην αιχμή του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι το 2010 το Καστελλόριζο επιλέχθηκε ως σκηνικό για να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων, απάντησε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου. Αφορμή για αυτή τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στάθηκε η έλευσή του στο ακριτικό νησί για να στηρίξει τον ντόπιο πληθυσμό και να δημιουργήσει κίνητρα για την αύξηση του μόνιμου πληθυσμού.

Αιχμηρή, λοιπόν, ήταν η απάντηση του Γιώργου Παπανδρέου λέγοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στο Καστελλόριζο για να κλείσει έναν κύκλο. Όμως ο κύκλος αυτός άνοιξε με ευθύνη της παράταξής του». «Όταν η χώρα έδινε τη μεγάλη μάχη, βρέθηκε απέναντι. Μιλά σήμερα για ενότητα, αλλά στις πιο κρίσιμες στιγμές για τον ελληνισμό ήταν εκκωφαντικά απών», απάντησε ο Γιώργος Παπανδρέου στον πρωθυπουργό για τις δηλώσεις του στο Καστελλόριζο.

Ο Γιώργος Παπανδρέου στην απάντησή του έθεσε τα εξής ερωτήματα: «Δεκαέξι χρόνια μετά, κατάλαβε την εθνική και γεωπολιτική σημασία του Καστελλόριζου;». «Κατάλαβε τις αγωνιώδεις στιγμές που έζησε τότε η Ελλάδα;», συνέχισε. Ο Γιώργος Παπανδρέου τόνισε, μάλιστα, πως «το 2010 ήταν η αφετηρία μιας εθνικής προσπάθειας, για να αλλάξει η χώρα και να αντιμετωπίσει τη βαθιά κρίση που έπληξε την Ελλάδα και συγκλόνισε την Ευρώπη».

«Η κρίση ήταν αποτέλεσμα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας»

«Η κρίση δεν προέκυψε από το πουθενά. Ήταν ευθέως το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καραμανλή. Που έφερε τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αντίθετα, πρόταξε το εθνικό συμφέρον και ανέλαβε το τεράστιο πολιτικό βάρος εξαιρετικά δύσκολων αποφάσεων», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο Γιώργος Παπανδρέου επισήμανε, μάλιστα, πως «το ΠΑΣΟΚ τότε αγωνίστηκε και διασφάλισε τη μόνη διαθέσιμη λύση για να παραμείνει η χώρα όρθια, ενώ το κόμμα του κ. Μητσοτάκη συναγωνιζόταν τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα στις πλατείες του δήθεν αντιμνημονιακού μετώπου».

«Σήμερα επαίρεται για μια Ελλάδα που ξέφυγε από τη δίνη των ελλειμμάτων. Αλλά αναπαράγει τις ίδιες πρακτικές που μας οδήγησαν στην κρίση. Δεν ήταν η εικόνα τότε του όμορφου πάντα Καστελλόριζου που πίκρανε τους Έλληνες. Ήταν το έλλειμμα, το χρέος και η αναξιοπιστία της χώρας, που έφερε εξαρτήσεις και δεινά – τα οποία συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβά για χάρη της Νέα Δημοκρατία και των λίγων ισχυρών», σημείωσε ο Γιώργος Παπανδρέου. «Δεν είναι η εικόνα του Καστελλόριζου που πρέπει τώρα να ξεχαστεί», συμπλήρωσε.

«Πρέπει να παραμείνει έντονη για να θυμίζει ποιες πρακτικές και ποιες αντιλήψεις της Νέα Δημοκρατία, τότε και τώρα, πρέπει να αλλάξουν: Ο πελατειασμός και η κοινωνική αδικία. Η αδιαφάνεια και η διαφθορά. Ο υπερσυγκεντρωτισμός της εξουσίας, η νομή και η ιδιοποίησή της. Η κλεπτοκρατία και η ευνοιοκρατία υπέρ των λίγων. Οι ευθύνες δεν διαγράφονται», υποστήριξε ο Γιώργος Παπανδρέου.

«Οι παθογένειες αυτές για να ξεριζωθούν απαιτούν πολιτικό θάρρος και πραγματική βούληση. Η Νέα Δημοκρατία δεν τα είχε τότε. Δεν τα έχει σήμερα. Έναν κύκλο δεν τον κλείνεις με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Τον κλείνεις αναλαμβάνοντας τις ευθύνες σου. Η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Και οι ευθύνες δεν διαγράφονται», κατέληξε ο Γιώργος Παπανδρέου.