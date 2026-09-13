ΣΥΡΙΖΑ: «Κύριε Μητσοτάκη, η επανάληψη δεν αλλάζει την πραγματικότητα»

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τα μέτρα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του, εστιάζοντας στην ακρίβεια, τη στέγαση, το ενεργειακό κόστος και τον χρόνο εφαρμογής των παρεμβάσεων. Παράλληλα, παρουσιάζει τις δικές του προτάσεις για μισθούς, συντάξεις, φορολογία και κοινωνική πολιτική.

«Κύριε Μητσοτάκη, η επανάληψη δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Ούτε το “λέγε, λέγε, κάτι θα μείνει”. Η ακρίβεια, το νοίκι και οι λογαριασμοί απαιτούν λύση τώρα, όχι υποσχέσεις για το 2027 και φθηνότερο ρεύμα το 2029», αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ανακοίνωσή του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι, «από τα 2,2 δισ. ευρώ, μόλις 600 εκατ. δίνονται φέτος και 1,6 δισ. μεταφέρονται στο 2027», προσθέτοντας ότι «οι δημόσιοι υπάλληλοι θα περιμένουν έως τον Δεκέμβριο του 2027 για 500 ευρώ, δηλαδή λιγότερα από 42 ευρώ τον μήνα».

«Το μήνυμα είναι καθαρό: πρώτα η ψήφος και μετά η ενίσχυση. Η κοινωνία, όμως, δεν ζει με προεκλογικά γραμμάτια», σχολιάζει, συγκρίνοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες με την υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ για επιταγή 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για μισθούς, συντάξεις και φορολογία

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραβάλλει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις με τις δικές του προτάσεις για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει μόνιμο 13ο μισθό στο Δημόσιο, 13η σύνταξη και μηδενικό ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για έξι μήνες, με φορολόγηση υπερκερδών, δικαιότερη φορολόγηση των υψηλών μερισμάτων και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Το ποιος πληρώνει και ποιος ωφελείται έχει πολιτική υπογραφή: τη δική σας», τονίζει.

Το κόμμα ασκεί επίσης κριτική στις παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, υποστηρίζοντας ότι «περιορίζεται ελάχιστα για λίγους το τεκμαρτό σύστημα», καθώς και στον «κουμπαρά» για τη νέα γενιά, ο οποίος, όπως αναφέρει, «εξαρτάται από την αποταμίευση των γονιών».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη στεγαστική πολιτική. «Το “Σπίτι μου 3” χωρίς αύξηση της προσφοράς μπορεί να ανεβάσει κι άλλο τις τιμές. Η λύση είναι απόθεμα κοινωνικής κατοικίας μέσω Αναπτυξιακής Τράπεζας και ΕΦΚΑ, αξιοποίηση ακινήτων και προσιτό, καθορισμένο ενοίκιο», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Κριτική για ενέργεια, Παιδεία και Υγεία

Στο πεδίο της ενέργειας, το κόμμα ζητεί άμεσες παρεμβάσεις στο κόστος για τους καταναλωτές και αναφέρει: «Στην Ενέργεια παραδέχεστε ότι η ΔΕΗ μπορεί να απορροφά κόστος. Μιλήστε για τις χρεώσεις της ΔΕΗ από το 2020 μέχρι σήμερα».

Στη συνέχεια διερωτάται: «Γιατί, λοιπόν, να περιμένουν οι πολίτες έως το 2029; Χρειάζονται δημόσιος έλεγχος σε ΔΕΗ και ΕΛΠΕ, μείωση των έμμεσων φόρων και περιορισμός του χρηματιστηριακού μηχανισμού, ώστε η ελάφρυνση να φτάνει στον λογαριασμό».

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει ακόμη αναφορές στην Παιδεία και την Υγεία, με τον ΣΥΡΙΖΑ να αμφισβητεί την επάρκεια των κυβερνητικών παρεμβάσεων στους δύο τομείς.

«Στην Παιδεία μετράτε προσλήψεις, αλλά κρύβετε τα κενά: έως 20.000 μετά την πρώτη φάση, με σοβαρές ελλείψεις στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη. Τα σχολεία χρειάζονται εκπαιδευτικούς από την πρώτη ημέρα, ασφαλείς υποδομές και επαρκείς αίθουσες. Στην Υγεία, οι δωρεές και οι ψηφιακές εφαρμογές δεν υποκαθιστούν το μόνιμο προσωπικό και τη δημόσια χρηματοδότηση. Η επάρκεια κρίνεται στην εφημερία και στην αναμονή», σημειώνει.

Αναφορά κάνει επίσης στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», ζητώντας «σαφείς απαντήσεις για τα δικαιώματα του πηγαίου κώδικα, τις δυνατότητες αναβάθμισης και τις εξαρτήσεις από ξένους προμηθευτές».

Για τον Φαληρικό Όρμο, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να «αναγνωρίσει τη δουλειά της διοίκησης Δούρου» και να παραδώσει στους κατοίκους «ένα ολοκληρωμένο, ελεύθερα προσβάσιμο δημόσιο πάρκο».

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση: «Η κοινωνία χρειάζεται ανακούφιση τώρα, δημόσια αγαθά και ασφάλεια για το αύριο. Εκεί κρίνεστε».