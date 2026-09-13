Λιθουανία: Σμήνος πουλιών και όχι drone οδήγησε στο έκτακτο κλείσιμο του αεροδρομίου του Βίλνιους

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η ύποπτη αεροπορική απειλή που οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου του Βίλνιους στη Λιθουνία, και την άμεση απογείωση μαχητικών του ΝΑΤΟ, αποδείχθηκε τελικά πως ήταν απλώς ένα σμήνος πουλιών.

Ο αεροπορικός συναγερμός έληξε και το αεροδρόμιο επαναλειτούργησε μέσα σε 38 λεπτά, αφού ένα μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ προχώρησε σε οπτική αναγνώριση του στόχου, όπως γνωστοποίησε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας.

«Στις αρχικές ενδείξεις των ραντάρ, τα ίχνη που αφήνουν τα πουλιά και τα drone μπορεί να μοιάζουν», πρόσθεσε το Κέντρο σε σχετική ανακοίνωσή του.

Κινητοποίηση και αυξημένες ανησυχίες

Το μαχητικό αεροσκάφος απογειώθηκε από την πόλη Σιαουλιάι στα βόρεια της Λιθουανίας, όπως ανέφερε το Κέντρο, όπου αυτή τη χρονική περίοδο εδρεύει η Πολεμική Αεροπορία της Ιταλίας στο πλαίσιο της αποστολής NATO Baltic Air Defence.

Τα στρατιωτικά drone που εισέρχονται περιστασιακά στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας τροφοδοτούν σταθερά τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο επέκτασης του πολέμου στην Ουκρανία προς τα βόρεια σύνορα της Συμμαχίας με τη Ρωσία.

Παρά την κινητοποίηση, ο μαραθώνιος του Βίλνιους, ο οποίος βρισκόταν σε εξέλιξη στην πρωτεύουσα της χώρας, διεξήχθη κανονικά χωρίς καμία διακοπή, όπως επιβεβαίωσαν οι διοργανωτές στο πρακτορείο Reuters.