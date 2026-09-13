«Νοσηρή ανθρωποφαγία»: Η απάντηση της Καίτης Γαρμπή στις αντιδράσεις μετά τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου

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Στις αντιδράσεις που προκάλεσε η συμμετοχή της στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, απάντησε η Καίτη Γαρμπή με ανάρτησή της στα social media.

Η τραγουδίστρια συμμετείχε στη συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο και τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς έγινε, παράλληλα, αναφορά στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μέσα από την ανάρτησή της, η Καίτη Γαρμπή θέλησε να εξηγήσει τη στάση της, υποστηρίζοντας ότι η θλίψη για την απώλεια ενός ανθρώπου μπορεί να συνυπάρχει με τη χαρά και την εκτίμηση προς έναν άλλον.

«Μπορείς να θλίβεσαι βαθιά για έναν άνθρωπο που έφυγε και ταυτόχρονα να χαίρεσαι και να νιώθεις περηφάνια για έναν άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Το ένα δεν ακυρώνει το άλλο», έγραψε.

Η τοποθέτησή της φαίνεται να απαντά και στα σχόλια που προκάλεσε φράση της κατά τη διάρκεια της συναυλίας, όταν αναφερόμενη στον Αντώνη Ρέμο είπε: «Αυτός (σ.σ. ο Ρέμος) είναι το καλύτερο παιδί και της μέρας και της νύχτας».

Η αναφορά στη συναυλία και στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Καίτη Γαρμπή επισήμανε ότι τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν πολλές συναυλίες, ενώ τα νυχτερινά κέντρα άνοιξαν ξανά και η μουσική δραστηριότητα συνεχίστηκε. Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση τόνισε ότι είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά, καθώς ήταν δωρεάν και είχε φιλανθρωπικό και κοινωνικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η βραδιά εξελίχθηκε αυθόρμητα και σε φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, με το κοινό και τους καλλιτέχνες να αναφέρονται στη μνήμη του.

«Κι όμως, μια αυθόρμητη φράση αγάπης προς τον Αντώνη έφτασε να μεταφραστεί ως “προδοσία” στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη», ανέφερε, απορρίπτοντας αυτή την ερμηνεία της τοποθέτησής της.

Η τραγουδίστρια υπογράμμισε ακόμη ότι ο σεβασμός, η αγάπη και η θλίψη της για τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν αναιρούν την αγάπη και την εκτίμησή της προς τον Αντώνη Ρέμο.

«Ο σεβασμός, η αγάπη και η θλίψη μου για τον Γιώργο δεν μπαίνουν σε ζυγαριά με την αγάπη και την εκτίμησή μου για τον Αντώνη. Η αγάπη δεν λειτουργεί έτσι», σημείωσε.

Αναφερόμενη στη διαχείριση του πένθους και στις αντιδράσεις που δέχθηκε, πρόσθεσε:

«Το να αναζητάμε κακία και εχθρότητα ακόμη και μέσα στο πένθος δεν είναι σεβασμός στη μνήμη ενός ανθρώπου. Είναι νοσηρή ανθρωποφαγία».

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Καίτη Γαρμπή υποστήριξε ότι η συναυλία αποτέλεσε και έναν διαφορετικό τρόπο αποχαιρετισμού στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς χιλιάδες άνθρωποι τραγούδησαν για εκείνον.

«Χθες, η βαθιά συλλογική συγκίνηση και η κοινή μνήμη μέσα από το τραγούδι έγιναν μια ζωντανή, ουσιαστική μορφή αποχαιρετισμού», έγραψε.

Πρόσθεσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «έζησε μέσα στη μουσική και αγαπήθηκε τόσο μέσα από αυτήν» και ότι «δεν τιμάται μόνο με τη σιωπηλή ακύρωση».

«Τιμάται και όταν χιλιάδες άνθρωποι τραγουδούν μαζί για εκείνον», κατέληξε.