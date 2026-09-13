Αντίνοος Αλμπάνης: Το μήνυμά του για τη διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη – «Η δημοσιότητα δεν πρέπει να αποτελεί μηχανισμό ασφαλείας»

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Τη δική του θέση για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τη διερεύνηση των συνθηκών γύρω από αυτόν θέλησε να εκφράσει δημόσια ο Αντίνοος Αλμπάνης.

Με μια ανάρτηση μέσω Instagram Story, ο ηθοποιός σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο η δημοσιότητα μπορεί να επηρεάζει την αντιμετώπιση σοβαρών υποθέσεων, υπογραμμίζοντας πως η ποιότητα της ιατρικής φροντίδας και της έρευνας δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το πόσο γνωστό είναι ένα πρόσωπο.

«Η δημοσιότητα δεν πρέπει να αποτελεί μηχανισμό ασφαλείας», έγραψε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος τόσο στην περίθαλψη ενός ασθενούς όσο και στη διερεύνηση ενός θανάτου.

Ο Αντίνοος Αλμπάνης τόνισε πως κάθε άνθρωπος θα πρέπει να λαμβάνει την ίδια ποιότητα φροντίδας και ελέγχου ανεξάρτητα από την αναγνωρισιμότητά του, σημειώνοντας πως η αντιμετώπιση ενός περιστατικού δεν θα πρέπει να διαφοροποιείται επειδή το όνομα του ασθενούς μπορεί να βρεθεί στα πρωτοσέλιδα.

Η ανάρτησή του:

«Η δημοσιότητα δεν πρέπει να αποτελεί μηχανισμό ασφαλείας.

Ούτε για να εξεταστεί καλύτερα ένας ασθενής, ούτε για να διερευνηθεί καλύτερα ένας θάνατος.

Η ποιότητα του ελέγχου της περίθαλψης θα έπρεπε να είναι αυτή που είναι επειδή ο άνθρωπος είναι ασθενής.

Όχι επειδή το όνομά του μπορεί αύριο να είναι πρωτοσέλιδο».