Λαβρόφ: Διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, αλλά χωρίς παύση των ρωσικών επιχειρήσεων

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Νέες διαπραγματεύσεις με το Κίεβο είναι διατεθειμένη να ξαναρχίσει η Μόσχα, αλλά χωρίς παράλληλη κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ρωσία επιδεικνύει καλή θέληση, διαβεβαίωσε ο κ. Λαβρόφ στο περιθώριο της συνόδου της BRICS στο Νέο Δελχί.

«Παραμένουμε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, αλλά η στρατιωτική επιχείρηση δεν θα ανασταλεί» κατά τη διάρκειά τους, πρόσθεσε ωστόσο ο επί σειρά ετών επικεφαλής του υπουργείου Εξωτερικών.

Επανέλαβε πως η Μόσχα προσφέρει τη δυνατότητα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πάει στη Ρωσία. «Αν θέλει να έρθει, ας έρθει», είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ, προσθέτοντας πως «αυτή είναι ήδη τεράστια χειρονομία καλής θέλησης από πλευράς μας».

Ο κ. Ζελένσκι έχει απορρίψει κατηγορηματικά την ιδέα, που έριξε ο Ρώσος ομόλογός του μήνες πριν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επέμεινε επίσης πως ο κ. Ζελένσκι θα πρέπει να πάει στην πρωτεύουσα της Ρωσίας αν πράγματι επιθυμεί να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του.

«Αν θέλει στ’ αλήθεια να μιλήσει με τον Πούτιν, θα πρέπει να έρθει στη Μόσχα», ανέφερε ο κ. Πεσκόφ, παρών στο νέο Δελχί, ερωτηθείς για τη σεναριολογία περί ενδεχόμενης συνόδου κορυφής στο Μαϊάμι, στη σύνοδο της G20 τον Δεκέμβριο.

Η Ουκρανία δεν είναι μέλος της G20.

Οι ΗΠΑ καταβάλλουν νέα προσπάθεια για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, τεσσεράμισι χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσά τους. Τελευταία κυκλοφορούν σενάρια περί τριμερούς συνόδου κορυφής, που θα μπορούσε να οργανωθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.