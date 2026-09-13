Υεμένη: Περίπου 1.400 άνθρωποι κατέφυγαν στο Τζιμπουτί μέσα σε 24 ώρες λόγω των συγκρούσεων

Περίπου 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν την Υεμένη και κατέφυγαν στο Τζιμπουτί μέσα σε μόλις 24 ώρες, λόγω των νέων συγκρούσεων μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των Χούθι, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών του Τζιμπουτί.

Ο Ιλιάς Μούσα Νταουαλέχ γνωστοποίησε τον αριθμό των αφίξεων μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, αναφέροντας ότι περίπου 1.400 πρόσφυγες έφτασαν στη χώρα από την Υεμένη μέσα σε μία ημέρα.

Το Τζιμπουτί βρίσκεται απέναντι από την Υεμένη, στο Κέρας της Αφρικής, και συνορεύει με το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, που συνδέει τον Κόλπο του Άντεν με την Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, τουλάχιστον 76.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της Υεμένης από τον Ιούλιο, ενώ ο αριθμός των εκτοπισμένων έχει τετραπλασιαστεί μέσα στην τελευταία εβδομάδα, καθώς οι συγκρούσεις έχουν ενταθεί.

Πηγή: Al Jazeera