Σαν σήμερα 13 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Ημέρα του Ρόαλντ Νταλ

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σήψης

Γεγονότα

533: Ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος νικά τους Βανδάλους του Γελίμερου στη Μάχη του Δέκιμου στην Αφρική.

Ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος νικά τους Βανδάλους του Γελίμερου στη Μάχη του Δέκιμου στην Αφρική. 1503: Ο Μιχαήλ Άγγελος αρχίζει την κατασκευή του «Δαυίδ», του γλυπτού αριστουργήματός του.

Ο Μιχαήλ Άγγελος αρχίζει την κατασκευή του «Δαυίδ», του γλυπτού αριστουργήματός του. 1928: Ο πρωθυπουργός, Ελευθέριος Βενιζέλος, με επιστολή του στον τούρκο ομόλογό του Ισμέτ Ινονού ζητά την επίλυση με ειρηνικό τρόπο του συνόλου των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Λίγες μέρες αργότερα, ο τούρκος πρωθυπουργός θα τον προσκαλέσει στην Κωνσταντινούπολη.

Ο πρωθυπουργός, Ελευθέριος Βενιζέλος, με επιστολή του στον τούρκο ομόλογό του Ισμέτ Ινονού ζητά την επίλυση με ειρηνικό τρόπο του συνόλου των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Λίγες μέρες αργότερα, ο τούρκος πρωθυπουργός θα τον προσκαλέσει στην Κωνσταντινούπολη. 1959: Ο Ολυμπιακός παραχωρεί ισοπαλία 2-2 στη Μίλαν στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων, για το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ομάδων Ευρώπης. Είναι η πρώτη εμφάνιση ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός παραχωρεί ισοπαλία 2-2 στη Μίλαν στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων, για το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ομάδων Ευρώπης. Είναι η πρώτη εμφάνιση ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση. 1965: Οι Beatles κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους «Yesterday» και την ίδια μέρα λαμβάνουν χρυσό δίσκο για το τραγούδι τους «Help».

Οι Beatles κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους «Yesterday» και την ίδια μέρα λαμβάνουν χρυσό δίσκο για το τραγούδι τους «Help». 1986: Σεισμός, μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, συγκλονίζει την Καλαμάτα. 35 νεκροί ο απολογισμός.

Γεννήσεις

1873: Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, έλληνας μαθηματικός, από τους κορυφαίους της επιστήμης του παγκοσμίως. (Θαν. 2/2/1950)

Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, έλληνας μαθηματικός, από τους κορυφαίους της επιστήμης του παγκοσμίως. (Θαν. 2/2/1950) 1874: Άρνολντ Σένμπεργκ, αυστριακός συνθέτης, «πατέρας» του Δωδεκαφθογγισμού. (Θαν. 13/7/1951)

Άρνολντ Σένμπεργκ, αυστριακός συνθέτης, «πατέρας» του Δωδεκαφθογγισμού. (Θαν. 13/7/1951) 1908: Κάρολος Κουν, έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου. (Θαν. 14/2/1987)

Κάρολος Κουν, έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου. (Θαν. 14/2/1987) 1948: Δημήτρης Νανόπουλος, Έλληνας φυσικός.

Δημήτρης Νανόπουλος, Έλληνας φυσικός. 1954: Ελένη Βιτάλη, Ελληνίδα τραγουδίστρια.

Ελένη Βιτάλη, Ελληνίδα τραγουδίστρια. 1973: Φάμπιο Καναβάρο, Ιταλός ποδοσφαιριστής.

Φάμπιο Καναβάρο, Ιταλός ποδοσφαιριστής. 1989: Τόμας Μύλερ, Γερμανός ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι