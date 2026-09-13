Γιώργος Μαζωνάκης: Τι έλεγε ο γιατρός για τις θεραπείες «νεότητας» σε ευρωπαϊκό συνέδριο

Ο ιδρυτής ενός ιατρείου, αιματολόγος, φέρεται να παρουσίασε σε ιατρικά συνέδρια του εξωτερικού, όπως στη Βαλένθια το 2024, μια μέθοδο πλασμαφαίρεσης, ισχυριζόμενος ότι είναι ιδιαίτερα επικερδής και προσφέρεται για αντιγήρανση. Υποστήριξε ότι η συνεδρία κοστίζει 1.600 ευρώ, είναι ανταγωνιστική διεθνώς και απολύτως ασφαλής, ενώ ανέφερε και συνεργασία για αισθητικές εφαρμογές.

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κλινική Μαζωνάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο παθολόγος είχε παρουσιάσει τη μέθοδο πλασμαφαίρεσης σε ευρωπαϊκό ιατρικό κοινό, υποστηρίζοντας ότι προσφερόταν και για σκοπούς αντιγήρανσης.
  • Χαρακτήριζε την αντιγήρανση ως «τον πιο επικερδή τομέα» λόγω της επαναλαμβανόμενης προσέλευσης των πελατών, με τη συνεδρία να κοστίζει 1.600 ευρώ.
  • Στην ίδια παρουσίαση είχε υποστηρίξει ότι η μέθοδος ήταν «απολύτως ασφαλής», ενώ είχε κάνει λόγο και για συνεργασία με πλαστικό χειρουργό για επιπλέον αισθητικές εφαρμογές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ιδιαίτερα προσοδοφόρα φέρεται να ήταν η δραστηριότητα του ιατρείου, σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει ο ίδιος ο ιδρυτής του σε ιατρικά συνέδρια του εξωτερικού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο γιατρός παθολόγος είχε παρουσιάσει τη μέθοδο πλασμαφαίρεσης και σε ευρωπαϊκό ιατρικό κοινό, μεταξύ άλλων στη Βαλένθια της Ισπανίας το 2024.

Εκεί υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία, πέρα από τη χρήση της σε παθήσεις, προσφερόταν και για σκοπούς αντιγήρανσης, την οποία χαρακτήριζε ως τον πιο επικερδή τομέα λόγω της επαναλαμβανόμενης προσέλευσης των πελατών.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η συνεδρία κόστιζε 1.600 ευρώ, ενώ το κόστος για την παροχή της θεραπείας ήταν σημαντικά χαμηλότερο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η τιμή ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε σχέση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες στις ΗΠΑ και παράλληλα συμφέρουσα για τους γιατρούς.

Ο ίδιος είχε κάνει λόγο και για συνεργασία με πλαστικό χειρουργό, μέσω της οποίας μπορούσαν να πραγματοποιούνται επιπλέον αισθητικές εφαρμογές.

Στην ίδια παρουσίαση είχε υποστηρίξει ακόμη ότι η μέθοδος ήταν απολύτως ασφαλής, αναφέροντας ως παράδειγμα ασθενή ηλικίας 93 ετών.

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