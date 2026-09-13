Γιώργος Μαζωνάκης: Τι έλεγε ο γιατρός για τις θεραπείες «νεότητας» σε ευρωπαϊκό συνέδριο

Ιδιαίτερα προσοδοφόρα φέρεται να ήταν η δραστηριότητα του ιατρείου, σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει ο ίδιος ο ιδρυτής του σε ιατρικά συνέδρια του εξωτερικού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο γιατρός παθολόγος είχε παρουσιάσει τη μέθοδο πλασμαφαίρεσης και σε ευρωπαϊκό ιατρικό κοινό, μεταξύ άλλων στη Βαλένθια της Ισπανίας το 2024.

Εκεί υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία, πέρα από τη χρήση της σε παθήσεις, προσφερόταν και για σκοπούς αντιγήρανσης, την οποία χαρακτήριζε ως τον πιο επικερδή τομέα λόγω της επαναλαμβανόμενης προσέλευσης των πελατών.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η συνεδρία κόστιζε 1.600 ευρώ, ενώ το κόστος για την παροχή της θεραπείας ήταν σημαντικά χαμηλότερο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η τιμή ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε σχέση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες στις ΗΠΑ και παράλληλα συμφέρουσα για τους γιατρούς.

Ο ίδιος είχε κάνει λόγο και για συνεργασία με πλαστικό χειρουργό, μέσω της οποίας μπορούσαν να πραγματοποιούνται επιπλέον αισθητικές εφαρμογές.

Στην ίδια παρουσίαση είχε υποστηρίξει ακόμη ότι η μέθοδος ήταν απολύτως ασφαλής, αναφέροντας ως παράδειγμα ασθενή ηλικίας 93 ετών.

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