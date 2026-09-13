Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαινίασε το νέο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο στα Ψαρά

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Το νέο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρών εγκαινιάστηκε σήμερα, παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και του δημάρχου του νησιού.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της λειτουργίας του νέου ιατρείου για τα Ψαρά, ενώ έκανε γνωστό ότι τον Οκτώβριο αναμένεται να προκηρυχθούν θέσεις γιατρών και νοσηλευτών.

Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, για την προσέλκυση προσωπικού προβλέπονται δωρεάν κατοικίες και πρόσθετη οικονομική ενίσχυση άνω των 1.500 ευρώ στον μισθό.

Ο υπουργός έκανε επίσης αναφορά στην ιστορική συμβολή των Ψαρών, χαρακτηρίζοντας το νέο έργο ως «ένα μικρό δείγμα της ευγνωμοσύνης» της Πολιτείας προς το ακριτικό νησί.