Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαινίασε το νέο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο στα Ψαρά

Εγκαινιάστηκε σήμερα το νέο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο στα Ψαρά, με την παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και του δημάρχου του νησιού. Ο υπουργός τόνισε τη σημασία του έργου για την υγειονομική κάλυψη του ακριτικού νησιού και ανακοίνωσε κίνητρα, όπως δωρεάν κατοικία και οικονομική ενίσχυση, για την προσέλκυση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι θέσεις του οποίου αναμένεται να προκηρυχθούν τον Οκτώβριο.

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Άδωνις Γεωργιάδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το νέο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρών εγκαινιάστηκε σήμερα, παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και του δημάρχου του νησιού.
  • Τον Οκτώβριο αναμένεται να προκηρυχθούν θέσεις γιατρών και νοσηλευτών, με δωρεάν κατοικίες και πρόσθετη οικονομική ενίσχυση άνω των 1.500 ευρώ στον μισθό για την προσέλκυση προσωπικού.
  • Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στη σημασία της λειτουργίας του νέου ιατρείου για τα Ψαρά, χαρακτηρίζοντας το έργο ως «ένα μικρό δείγμα της ευγνωμοσύνης» της Πολιτείας προς το ακριτικό νησί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το νέο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρών εγκαινιάστηκε σήμερα, παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και του δημάρχου του νησιού.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της λειτουργίας του νέου ιατρείου για τα Ψαρά, ενώ έκανε γνωστό ότι τον Οκτώβριο αναμένεται να προκηρυχθούν θέσεις γιατρών και νοσηλευτών.

Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, για την προσέλκυση προσωπικού προβλέπονται δωρεάν κατοικίες και πρόσθετη οικονομική ενίσχυση άνω των 1.500 ευρώ στον μισθό.

Ο υπουργός έκανε επίσης αναφορά στην ιστορική συμβολή των Ψαρών, χαρακτηρίζοντας το νέο έργο ως «ένα μικρό δείγμα της ευγνωμοσύνης» της Πολιτείας προς το ακριτικό νησί.

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