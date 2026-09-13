Γιώργος Μαζωνάκης: Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις των δύο γιατρών – Σχεδίαζαν θεραπείες πλασμαφαίρεσης σε πολυτελή ξενοδοχεία

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δραστηριότητα των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τις κινήσεις και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το STAR, οι δύο γιατροί φέρεται να είχαν αναζητήσει συνεργασίες με πολυτελή ξενοδοχεία σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, με στόχο να πραγματοποιούν εκεί θεραπείες πλασμαφαίρεσης.

Το σχέδιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προέβλεπε τη μεταφορά του ειδικού εξοπλισμού από το ιατρείο στο Κολωνάκι σε ξενοδοχειακές μονάδες των Κυκλάδων. Με αυτόν τον τρόπο, οι θεραπείες θα μπορούσαν να παρέχονται κατά τη διάρκεια των διακοπών, απευθυνόμενες κυρίως σε πελατεία υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Μάλιστα, αναφέρεται πως οι γιατροί είχαν έρθει σε επαφή με ξενοδοχεία σε διάφορα νησιά, διερευνώντας το ενδεχόμενο συνεργασίας κατά τους θερινούς μήνες.

Μία από τις περιπτώσεις που ήρθαν στο φως αφορά ξενοδοχείο στην Αντίπαρο. Εκπρόσωποι της επιχείρησης επιβεβαίωσαν ότι είχε υπάρξει επικοινωνία με τους δύο γιατρούς για πιθανή συνεργασία, η οποία ωστόσο δεν προχώρησε τελικά.

Ωστόσο, η Αντίπαρος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν ήταν η μοναδική περίπτωση. Επαφές φέρεται να είχαν πραγματοποιηθεί και με άλλες ξενοδοχειακές μονάδες σε δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων.

Το μοντέλο που φέρεται να εξεταζόταν ήταν η μεταφορά του εξοπλισμού και η παροχή των συγκεκριμένων θεραπειών μακριά από την έδρα της κλινικής, ακολουθώντας ουσιαστικά το πελατολόγιο των γιατρών στους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς.