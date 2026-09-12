Σεισμός 4,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Κεφαλονιάς

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή 31 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Ληξουρίου Κεφαλονιάς, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτήρια, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει δεχθεί κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων.

Πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, ενώ έχει κινητοποιηθεί και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ).

Παράλληλα, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, καθώς και η 6η ΕΜΑΚ.