Θεσσαλία: Φωτιά σε δασική έκταση στο Δαμάσι – Σε συναγερμό η Πυροσβεστική

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου 2026 σε δασική έκταση στο Δαμάσι Θεσσαλίας, κινητοποιώντας δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 17:45.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Τυρνάβου, διαθέτοντας μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα.