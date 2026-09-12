Θεσσαλία: Φωτιά σε δασική έκταση στο Δαμάσι – Σε συναγερμό η Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο Δαμάσι Θεσσαλίας, με τη συμμετοχή 15 πυροσβεστών και τη συνδρομή του Δήμου Τυρνάβου. Στην περιοχή καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου 2026 σε δασική έκταση στο Δαμάσι Θεσσαλίας, κινητοποιώντας δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.
  • Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Τυρνάβου, ενώ στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου 2026 σε δασική έκταση στο Δαμάσι Θεσσαλίας, κινητοποιώντας δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 17:45.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Τυρνάβου, διαθέτοντας μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα.

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