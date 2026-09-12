Πρόεδρος επιτροπής ΙΣΑ για την κλινική του Κολωνακίου: «Δεν είμαστε ντετέκτιβ για να ξέρουμε τι γίνεται σε όλα τα ιατρεία»

Νέα στοιχεία για τους ελέγχους στο ιατρείο, όπου φέρεται να υπήρχε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς και για τη διαδικασία με την οποία η γιατρός προσκλήθηκε να συμμετάσχει σε επιστημονικό συνέδριο, παρουσιάστηκαν στην εκπομπή του Mega «Εξελίξεις Τώρα».

Η Πολυτίμη Λεονάρδου, ταμίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και επικεφαλής της επιτροπής του ΙΣΑ, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι και οι επανέλεγχοι στα ιατρεία. Παράλληλα, ανέφερε ότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον συγκεκριμένο χώρο το 2025 δεν εντοπίστηκε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Για τη συμμετοχή της γιατρού σε συνέδριο για την ολιστική ιατρική τοποθετήθηκε ο καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Γιάννης Τούντας, ο οποίος εξήγησε ότι η πρόσκληση έγινε έπειτα από πρόταση μέλους της οργανωτικής επιτροπής και σημείωσε ότι στα συνέδρια δεν υποβάλλονται βιογραφικά προς έλεγχο.

«Δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν 15.000 ιατρεία»

Η Πολυτίμη Λεονάρδου αναφέρθηκε αρχικά στις δυνατότητες ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός των ιατρείων και των γιατρών είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τις διαθέσιμες επιτροπές.

«Δεν είναι δυνατόν οι οκτώ τριμελείς επιτροπές του Ιατρικού Συλλόγου να ελέγξουν 15.000 ιατρεία, 28.000 γιατρούς. Στον Ιατρικό Σύλλογο το συγκεκριμένο ιατρείο έχει δηλωθεί ως παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με μία ιατρό χωρίς ειδικότητα. Επίσης, ο Ιατρικός Σύλλογος και ο πρόεδρος, κ. Πατούλης, έχουν από το 2020 θέσει το θέμα στο υπουργείο, με έγγραφη δήλωση και αίτηση, ώστε να προασπίσουμε το ζήτημα της διαφήμισης. Ο κ. Πατούλης, σε ένα ιδρυτικό συνέδριο, έστειλε ένα βίντεο με έναν χαιρετισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ευθύνη για την επιστημονική επιτροπή και τους συμμετέχοντες».

Στη συνέχεια, εξήγησε τη διαδικασία που ακολουθείται τόσο κατά την αρχική αδειοδότηση όσο και στους μεταγενέστερους ελέγχους των ιατρείων.

«Εμείς δεν είμαστε ντετέκτιβ. Αν, ως εξεταζόμενη, μπείτε σε ένα ιατρείο όπου σας δηλώνουν ότι γίνεται μια θεραπεία πλασμαφαίρεσης από μη ειδικευμένο ιατρό ή μπείτε σε ένα παθολογικό ιατρείο που έχει ποδήλατα και στρατιωτάκια, θα αισθανθείτε μεγάλη ασφάλεια; Εμείς, όταν έρχονται οι άνθρωποι να ανοίξουν ιατρεία, στέλνουμε την επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι πρόεδρος, από δεύτερο ιατρό και από μηχανικό, ώστε να δούμε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να ανοίξει ένα ιατρείο. Επίσης, κάνουμε επανελέγχους στα ιατρεία, προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν πράγματι ισχύουν όσα είχαν αδειοδοτηθεί».

Τι ανέφερε για τους επανελέγχους

Η επικεφαλής της επιτροπής του ΙΣΑ διευκρίνισε ότι οι επανέλεγχοι πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενώ η ίδια διαδικασία ακολουθείται και όταν υπάρχουν έγγραφες καταγγελίες.

«Οι επανέλεγχοι είναι σποραδικοί, τυχαίοι και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Εμείς δεν τους ενημερώνουμε και, ακόμη και όταν έχουμε έγγραφες καταγγελίες για ιατρεία, πηγαίνουμε σε αυτά χωρίς ενημέρωση, προκειμένου να ελέγξουμε τη νομιμότητα ή μη. Είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί στα θέματα που αφορούν τη ζωή των εξεταζομένων».

Σε ό,τι αφορά ειδικά το συγκεκριμένο ιατρείο, η Πολυτίμη Λεονάρδου ανέφερε ότι κατά την επίσκεψη της αρμόδιας επιτροπής το 2025 δεν διαπιστώθηκε η παρουσία μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στον χώρο.

«Στην προκειμένη περίπτωση, όταν κληθήκαμε και πήγαμε στο ιατρείο το 2025, μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν υπήρχε. Φωτογραφίσαμε τον χώρο και το σχετικό υλικό υπάρχει και αποτελεί μέρος της δικογραφίας. Ως επιτροπή, καθώς είχα παρευρεθεί και το ’21 και προχθές, διαπιστώσαμε ότι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν υπήρχε. Την πρώτη φορά που ο Ιατρικός Σύλλογος είδε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ήταν την επομένη από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αρμόδιες Αρχές για ζητήματα που αφορούν το διαδίκτυο, επισημαίνοντας ότι στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών δεν είχε καταχωριστεί και πρωτοκολληθεί καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο.

«Επίσης, θέλω να σας πω ότι για τα θέματα του ψηφιακού κόσμου και του διαδικτύου υπάρχει και η Αρχή του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Υπάρχει επίσης η Αρχή Διαφάνειας. Για το συγκεκριμένο ιατρείο δεν υπήρχε καμία καταγγελία καταγεγραμμένη και πρωτοκολλημένη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών».

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Η πρόσκληση της γιατρού στο συνέδριο

Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ τέθηκαν ερωτήματα και για τη συμμετοχή της γιατρού σε συνέδριο, καθώς και για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε πριν από την πρόσκλησή της.

Ο Γιάννης Τούντας ανέφερε ότι η γιατρός κλήθηκε να συμμετάσχει στην ενότητα για την ολιστική ιατρική έπειτα από πρόταση μέλους της οργανωτικής επιτροπής.

«Η συγκεκριμένη κυρία (…) κλήθηκε να συμμετάσχει στην ενότητα για την ολιστική ιατρική κατόπιν πρότασης ενός μέλους της οργανωτικής επιτροπής. Δεν ελέγχουμε τα βιογραφικά. Στηριζόμαστε στο γεγονός ότι, ως πρόταση που έρχεται από μέλος της οργανωτικής επιτροπής, καλύπτει επαρκώς το αντικείμενο για το οποίο έρχεται να μιλήσει. Και το αντικείμενο ήταν η ολιστική ιατρική».

Ερωτηθείς εάν ζητήματα αυτού του είδους εξετάζονται από τις επιστημονικές εταιρείες ή τους διοργανωτές συνεδρίων, απάντησε: «Όχι, τα θέματα δεν τα εξετάζουν οι επιστημονικές εταιρείες ούτε τα συνέδρια. Τα θέματα νομιμότητας τα εξετάζει το υπουργείο Υγείας».

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν οι γιατροί γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν πραγματοποιείται σε ιατρεία, δήλωσε: «Δεν μπορώ, δεν έχω γνώμη γι’ αυτό το θέμα. Δεν είμαι κλινικός ιατρός και δεν γνωρίζω».

Ο καθηγητής ρωτήθηκε επίσης εάν θα έπρεπε να είχε προηγηθεί αναλυτικότερος έλεγχος πριν από την πρόσκληση της γιατρού στο συνέδριο.

«Δεν είναι ευθύνη των οργανωτικών επιτροπών των συνεδρίων να ελέγχουν τη νομιμότητα των πράξεων κάθε συμμετέχοντα».

Απαντώντας σε νέα ερώτηση για το εάν ελέγχονται τα βιογραφικά των συμμετεχόντων, ανέφερε: «Δεν υποβάλλονται βιογραφικά στα συνέδρια. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος βιογραφικών ούτε υποβάλλονται βιογραφικά προς έλεγχο».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε εάν κάποιος θα μπορούσε να δηλώσει ανύπαρκτη εξειδίκευση και να συμμετάσχει σε συνέδριο, απάντησε:

«Είναι ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής να επιλέγει άτομα τα οποία είναι αρμόδια για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Δεν υπάρχει ειδικότητα ολιστικής ιατρικής στη χώρα μας. Είναι μια πρακτική η οποία ασκείται από διάφορους συναδέλφους, αλλά αναγνωρισμένη ειδικότητα ολιστικής ιατρικής δεν υπάρχει».