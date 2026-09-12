Βοιωτία: Μία σύλληψη για εμπορία ανθρώπων – Οκτώ αλλοδαποί φέρονται να υφίσταντο εργασιακή εκμετάλλευση

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου 2026 αστυνομικοί σε περιοχή της Βοιωτίας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, έπειτα από αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ αλλοδαπούς σε οικία της περιοχής. Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, τα συγκεκριμένα άτομα βρίσκονταν υπό καθεστώς συστηματικής εργασιακής εκμετάλλευσης.

Τι προέκυψε από την αστυνομική έρευνα

Οι Αρχές αποδίδουν στον συλληφθέντα και σε άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς του τον εξαναγκασμό των οκτώ ατόμων σε συνεχή εργασία ως εργάτες γης.

Ειδικότερα, από την προανάκριση προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι δεν κατέβαλλαν στα θύματα τα δεδουλευμένα, δεν τους παρείχαν ημερήσια ανάπαυση και παρακρατούσαν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των φερόμενων συνεργών του συλληφθέντος.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας – Παράλληλη Έδρα Θηβών.